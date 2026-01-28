Beatrice Ilea este medic veterinar de peste 13 ani și fondatoarea Happy Taz Vet, un loc dedicat iubirii și grijii pentru animale. Încă din copilărie, Beatrice a crescut înconjurată de animăluțe – de la pui de găină și gâscă, până la pisici, câini și broaște – învățând de la ele lecții prețioase despre viață și empatie.

„Sunt o mare iubitoare de animale de când mă știu. Cred că avantajul de a fi alături de ele mi-a modelat întreaga carieră și m-a învățat să le înțeleg, să le simt și să le tratez cu adevărat”, povestește Beatrice.

Povestea lui Taz și misiunea cabinetului

Totul a început cu un beagle numit Taz, un cadou pentru soțul ei în perioada studenției. Din păcate, Taz a fost diagnosticat cu epilepsie și a murit la doar un an și trei luni. Această experiență dureroasă a inspirat-o pe Beatrice să creeze un spațiu unde animalele primesc nu doar tratament corect, ci și iubire și atenție.

„Ne-am dorit să prevenim suferința altor animale și a stăpânilor lor. La noi, fiecare animăluț beneficiază de o anamneză corectă, investigații corecte și un tratament potrivit. Cel mai important este să facem prevenție, pentru ca animalele să fie fericite și sănătoase, nu doar să le tratăm atunci când apar probleme”, explică Beatrice.

O zi la Happy Taz Vet

Fiecare zi la cabinet este o combinație între provocări și satisfacții. Beatrice și echipa ei se ocupă cel mai des de pisici și căței, dar au grijă și de reptile sau păsări.

Provocările nu lipsesc: uneori proprietarii vin prea târziu, când animalele au deja boli cronice sau fracturi vechi. Alteori trebuie să dea vești grele, ceea ce este emoțional dificil. „Este greu să dai o veste proastă, pentru că plâng alături de proprietari și sufăr împreună cu ei”, mărturisește Beatrice.

Sfaturi pentru proprietarii de animale

Beatrice subliniază câteva puncte esențiale pentru cei care adoptă sau cumpără un animăluț:

Nutriție corectă – alimentația potrivită vârstei și taliei previne obezitatea și problemele renale.

Deparazitări și vaccinări – protejează animalele de boli grave, uneori mortale.

Castrarea – reduce riscurile de rănire și boli, asigurând un trai mai sănătos.



„Am avut un motănel cu răni și fracturi multiple. Am încercat să-i explic proprietarului importanța castrării și beneficiile pentru animăluț, dar uneori oamenii nu pot fi convinși. Nu putem forța pe nimeni, dar încercăm mereu să educăm și să oferim cele mai bune sfaturi”, povestește Beatrice.

Cea mai mare satisfacție: salvarea animalelor

Pentru Beatrice, satisfacția supremă vine din salvarea vieților necuvântătoare. „Este singura rugăciune, cea mai importantă în viața mea, să pot salva cât mai multe animale, să le ofer liniște, empatie și iubire. Chiar și pe masa de consult, vreau să simtă că sunt în siguranță și că primesc grijă adevărată.”

Pe lângă tratamente, Beatrice pune accent pe psihologia animalelor, pentru a comunica eficient cu ele și a reduce stresul: „Nu putem începe procedurile fără să înțelegem animăluțul. Prin gesturi și răbdare, ele învață să aibă încredere și lucrurile decurg mult mai frumos.”