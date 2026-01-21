Povestea lui Simba, motanul cu viață dublă. Era iubit de două familii în același timp, dar nimeni nu știa (FOTO)

Simba, motanul cu viață dublă, a fost deconspirat, după ce s-a aflat că oferea companie pentru două familii în paralel. Pisica din Noua Zeelandă a ajuns să fie iubită de ambele case, astfel că nimeni nu s-a supărat pe ea.

Simba, motanul cu viață dublă iubit de două familii în același timp

Nu de puține ori, Simba dispărea preț de câteva zile, însă proprietara lui, Shirley Bishop, nu se panica, căci credea că a plecat la vânătoare. La un moment dat, însă, atunci când după o săptămână Simba s-a întors acasă cu copci la gât, femeia a început să creadă că felina duce o viață dublă și are și o a doua casă.

„Am mers la veterinar să văd dacă pot lămuri ceva în privința asta. Dar din cauza Legii privind confidențialitatea, nu aveau voie să-mi spună cine l-a luat, tot ce-mi puteau spune era numele străzii”, a spus ea, potrivit stuff.co.nz.

Curând însă, femeia avea să afle că Simba aparține și unei alte femei, sub un alt nume, respectiv Crazy Horse. În urmă cu mai multe luni, pisica a apărut în casa Mychaelei Groombridge din Inglewood, femeia crezând că e o pisică a străzii sau pierdută.

„A început să umble prin preajmă și ne întrebam de unde venea”, a explicat femeia, menționând că a făcut chiar și o postare pe Facebook în încercarea de a găsi proprietarul felinei rătăcite: „Câțiva oameni au comentat despre asta, dar nu i-am putut găsi proprietarul. Așa că am început să-l hrănim”.

A avut doi stăpâni timp de câteva luni

Primind hrană și atenție, Simba s-a obișnuit să facă parte din familia Groombridge. Pentru că alerga toată ziua prin casă, a și primit numele de Crazy Horse, devenind peste puțin timp membru al familiei. Cu toate acestea, noua stăpână a lui Simba se tot întreba de unde venea, de fapt, pisica.

După un atac al unui câine, Simba a fost dus la veterinar. Nu avea cip, astfel că nu a putut fi identificat proprietarul de drept. Veterinarul a spus că trebuie ținut în casă câteva zile, iar Groombridge a presupus că după perioada de stat în interior, felina va pleca acasă la ea. Când proprietarii de drept vor vedea copcile, se vor interesa la veterinar și astfel se va afla a cui aparține pisica.

Bishop a explicat că nu era deloc neobișnuit ca Simba să plece câteva zile, să vină seara pentru a mânca și apoi să dispară din nou. Când însă a văzut că motanul său este rănit, dar tratat și hrănit, femeia și-a dat seama că ceva se întâmplă.

Proprietarele lui Simba sunt vecine

Întâmplarea face ca cele două femei care aveau grijă de Simba să se și cunoască, lucru aflat în urma anunțului postat pe Facebook. Cele două locuiau la doar un minut distanță una de alta și, când s-au întâlnit din nou, de această dată în calitate de proprietare ale lui Simba, au convenit să aibă împreună grijă de felină.

Femeile au ajuns la un consens – vor avea ambele grijă de motan și vor împărtăși informații în ceea ce îl privesc astfel încât acesta să fie în continuare la fel de bine îngrijit și de iubit, în ciuda faptului că acum are două nume.

