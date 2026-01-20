Cele mai simpatice animale de companie ale liderilor mondiali: de la Nemo, câinele lui Emmanuel Macron, la Socks, motanul-vedetă de la Casa Albă (FOTO)

Când responsabilitățile apasă pe umerii președintelui unei țări, există cazuri în care acesta apelează nu doar la consilieri umani, ci și la animale de companie. Iată cele mai faimoase blănoase din politica mondială.

Larry, vedeta guvernului britanic

Nu poți să mergi în audiență la premierul britanic fără să-l saluți pe Larry, motanul care locuiește de 14 ani la Downing Street nr. 10. Pisoiul a trăit și a lucrat sub șase prim-miniștri britanici și se poate spune că este cea mai stabilă prezență din politica britanică.

Independent și morocănos, motanul care a împlinit recent 19 ani are și o funcție onorabilă: prinzător-șef de șoareci al Biroului Cabinetului.

Pisica Willow a cuplului Jill și Joe Biden

Adoptată de fosta familie prezidențială în anul 2022, Willow este o felină tigrată cu ochi verzi. Este foarte curioasă, motiv pentru care a explorat fiecare colțișor al Casei Albe și a interacționat cu personalul și cu vizitatorii apropiați, atunci când Joe Biden a fost președintele SUA. Fosta Prima Doamnă Jill Biden a fost atât de fascinată de Willow, încât, în 2023, de Halloween, s-a costumat în pisica ei când a primit colindătorii la Casa Albă.

Motanul Socks al lui Bill Clinton

Socks a fost unul dintre cei mai faimoși motani prezidențiali din istoria Americii și a locuit la Casa Albă în timpul mandatului lui Bill Clinton, între 1993 și 2001.

Numit Socks datorită lăbuțelor albe, ca niște șosete, motanul a fost un adevărat star în anii ’90: apărea des în presă și la TV și primea mai multe scrisori decât mulți politicieni ai vremurilor, scrie Factinate.

Câinele lui Emmanuel Macron

Nemo este animalul de companie al președintelui francez Emmanuel Macron și al soției sale, Brigitte. Metis de Labrador încrucișat cu un Griffon, Nemo a fost adoptat în 2017, de la un adăpost de animale din capitala Paris.

Încă de când a ajuns la Palatul Élysée, câinele a atras atenția publicului când a fost filmat urinând pe șemineul din biroul prezidențial, în timpul unei întâlniri oficiale, spre amuzamentul lui Macron.

JD Vance are un ciobănesc german pe nume Atlas

Actualul președinte american Donald Trump nu are animale de companie, însă adjunctul său JD Vance deține un ciobănesc german pe nume Atlas. S-a zvonit că Atlas ar fi un câine închiriat și folosit doar în timpul campaniei electorale, însă Vance a dezmințit asta, susținând că l-a adus pe Atlas în familia lui de când avea doar 8 săptămâni.

Familia Obama și Bo

Bo a fost câinele familiei Barack și Michelle Obama în timpul celor două mandate la Casa Albă. Era un Portughez de apă, o rasă celebră pentru inteligența, energia și blândețea sa. Fiind foarte prietenos cu oamenii și cu alte animale, Bo a primit mai târziu și-un frate, pe Sunny, al doilea câine al fostului cuplu prezidențial.

