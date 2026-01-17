Viralul zilei | O bibliotecă are cel mai simpatic supraveghetor: motanul Peter încasează banii, verifică rafturile și se odihnește printre cărți (VIDEO)

O bibliotecă din Florida se poate lăuda cu cel mai simpatic supraveghetor – motanul Peter, care are grijă nu doar ca toți clienții să plece fericiți, dar se asigură că afacerea merge bine, cărțile sunt la locul lor și nimic nu se întâmplă fără ca el să afle imediat.

Motanul Peter, cel mai simpatic supraveghetor într-o bibliotecă din Florida

Pagina de TikTok @thatgoodnewsgirl a prezentat acest loc inedit, unde nu doar apariția bibliotecii este interesantă, ci și activitatea „angajaților” de acolo. La Old Florida Book Shop, motanul Peter își întâmpină clienții în orice zi și la orice oră cu aceeași privire curioasă și pregătit să ajute.

Un prim lucru adorabil este faptul că cine cumpără o carte de pe rafturile din fața bibliotecii poate lăsa banii la casierul-pisică, prin ușă, de unde Peter îi recuperează și are grijă să îi ducă la locul potrivit.

„Treburile de casier sunt doar o parte din îndatoririle lui Peter la Old Florida Book Shop din Fort Lauderdale, un magazin unic plin de cărți rare și antice colectate de-a lungul ultimilor 40 de ani

Când nu lucrează la registre, Peter își petrece zilele făcând verificări și inventare prin verificarea de la podea până la tavan a rafturilor de cărți folosind scara rulantă a magazinului. Își ia rolul de supervizor în serios, coborând des pentru a fi cu un ochi pe clienți, cu vigilență și puțină judecare”, povestește creatoarea clipului.

@thatgoodnewsgirl Peter the cat works at the Old Florida Book Shop, where you can buy a book by slipping cash through the door to the kitty cashier. 🐈‍⬛ His other duties at this hidden gem include climbing ladders and taking naps in a bowl. 📚 📸 fordman97 via Newsflare / Old Florida Book Shop @oldfloridabookshop ♬ original sound – That Good News Girl

Ce îndatoriri importante ale simpaticul comerciant

Motanul se ocupă, de asemenea, și de verificarea mărfurilor nou aduse pentru a se asigura că toate sunt conforme. Peter are chiar și un birou personal, unde revine atunci când vrea să se odihnească sau face o pauză între îndatoriri. El are un bol special unde se relaxează, având sub el și un semn de mulțumire: „Peter este cel mai bun băiat”.

După o zi plină de responsabilități, de verificat cărțile, de gestionat vânzările și de manageriat magazinul, Peter se prăbușește pe covorul antic din bibliotecă unde adoarme până a doua zi, când își reia treaba de care este atât de mândru. Motanul se ocupă de bibliotecă deja de ani buni și nici nu pare să aibă în plan pensionarea, spre marea bucurie a celor care revin a Old Florida Book Store fie să cumpere o carte, fie doar să îl vadă pe Peter.

„Să cumpăr o carte de la o pisică este acum unul dintre țelurile mele în viață”, „Vă rog ajutați-mă să înțeles de ce stau aici gândindu-mă la o călătorie cu mașina de două ore până la Fort Lauderdale doar pentru a-l vedea pe Peter, când eu am trei pisici ale mele”, „Toate afacerile ar trebui să aibă o pisică supervizor, oamenii ar fi mai fericiți”, sunt câteva dintre comentariile adunate la postarea cu Peter.

