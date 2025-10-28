Pisicile bibliotecare fac furori printre cititori. Există librării unde mângâi și adopți animale. Felinele transformă lectura într-o poveste vie despre iubire și prietenie

Turiștii care intră în librăria Wild Rumpus Books din Minneapolis (SUA) au parte de o mare surpriză: o pisică gălbuie care moțăie în vitrină, lipită de cel mai însorit colț al pervazului. De asemenea, mirosul de păsări este semnalul că acolo trăiesc și papagali. Felina leneșă se numește Booker T. Jones.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

De ce librăriile din SUA își expun animalele de companie

În librărie locuiesc Dave, o nimfă în vârstă de 27 de ani care arată de parcă a aplicat prea mult roșu coral, Mo, o porumbiță Barbary în vârstă de 26 de ani, care stă liniștită într-o cușcă, deasupra raftului de vânzare. Mai sunt Newbery și Caldecott, o pereche de chinchilla blânde, și Eartha Kitt, o pasăre Manx neagră ca tăciunele.

De asemenea, există 10 pești într-un acvariu în baie, toți numiți după ilustratorii de cărți pentru copii Mac Barnett și Shawn Harris. Și succesorii lor vor fi numiți după ele, conform tradiției librăriilor.

„Sunt atracția numărul 1”

Un tablou ca acesta a fost o caracteristică a Wild Rumpus încă de la deschiderea librăriei în 1992. Când proprietarul inițial a vândut afacerea la patru angajați în 2024, animalele și păsările au făcut parte din tranzacție.

„Sunt atracția numărul 1”, susține dna Anna Hersh, coproprietară și coordonatoare pentru îngrijirea animalelor. „Primim o grămadă de cititori, dar oamenii vin cu adevărat să vadă animalele”.

Pisicile atrag cititorii ca un magnet

Câinii docili și pisicile distante sunt de mult timp puncte de atracție ale librăriilor, la fel de omniprezente ca semnele de carte gratuite. În cea mai mare parte sunt mascote liniștite, statornice și loiale, dându-le voie clienților să le mângâie pe cap sau să le scarpine urechile în timp ce citesc. Acum, datorită rețelelor sociale, multe librării și biblioteci s-au impus pe hartă cu ajutorul unor mici creaturi, inclusiv a unor vedete neașteptate (dragon cu barbă), potrivit Straitstimes.

Asocierea are sens: cărțile și animalele oferă bucurie, tovărășie și ferestre către alte lumi. Primele sunt, trebuie să recunoaștem, mult mai ordonate.

O țestoasă are parte de petreceri

La Bear Pond Books din Montpelier, Vermont, o broască țestoasă pe nume Veruca Salt domnește peste camera copiilor din acvariul său de 1,2 m de la etajul doi. Doamna Claire Benedict și soțul ei au moștenit țestoasa de la o bibliotecară a școlii. Magazinul găzduiește anual o petrecere de ziua de naștere pentru Veruca, care are în jur de 35 de ani, cu jocuri, prăjituri și povești. Ca multe alte creaturi timide, Veruca și-a găsit „vocea” pe Instagram, unde are peste 2.000 de fani.

E greu de spus dacă animalele influențează vânzările, dar cu siguranță atrag trafic pietonal: „Ai oameni care vin spunând: «Cred că este o broască țestoasă aici pe care o urmăresc»”, a spus dna Benedict.

Atmosferă plăcută datorită iepurilor

La Scattered Books din Chappaqua, New York, trei iepurași dresați sunt atracția locului atunci când nu se ospătează cu salată verde de la piața fermierilor în conacul lor cu trei etaje, cu vedere la natură.

Iepurașii au propriul lor coș cu cărți roase dinainte, dar asta nu-i împiedică să-și înfigă din când în când colții într-un mister sau o poveste de dragoste.

„Nu avem cărți pe rafturile de jos”, a spus dna Laura Schaefer, care a deschis Scattered Books în 2017. „Iepurii creează o atmosferă comică plăcută. Nu scot niciun sunet, dar pot comunica”.

Fază virală cu Bill Clinton

În 2018, Moo s-a cățărat pe piciorul fostului președinte Bill Clinton în timp ce CBS îl intervieva despre colaborarea sa cu romancierul James Patterson la emisiunea The President Is Missing (2018).

Și la sfârșitul unei ore de povești centrate pe iepurași, dna Schaefer a spus: „Un copil autist non-verbal m-a bătut ușor pe picior și mi-a făcut semn: «Mulțumesc»”. Aceasta ia decizii de angajare avându-i în minte pe Moo, Chuck și Chip. „Oamenii vin și spun: «Îmi place să citesc». Eu le spun: «Ce mai faci cu iepurii?»”.

Recent, Scattered Books și-a luat rămas bun de la primul său iepure, Acorn, care avea 14 ani. „Este foarte greu să dai comunității vestea morții unui iepuraș”, a spus dna Schaefer. „Personalul plângea, copiii plângeau și lăsau bilețele”.

Oportunitate de adopții în librărie

La Literary Cat Co din Pittsburg, Kansas, cititorii au ocazia să adopte un animal de companie în timp ce fac cumpărături. Magazinul este partener al unei organizații locale de salvare a animalelor, găzduind aproximativ șapte pisici simultan, împreună cu trei „angajați” feline permanenți: Hank, managerul regional; Scarlett Toe’Hara, managerul regional adjunct (ea este polidactilă); și Mike Meowski, asistentul managerului regional adjunct.

Jennifer Mowdy, proprietara magazinului, a descris rolul, personalitatea și povestea fiecărei pisici cu aerul unei bunicuțe care își arată entuziasmul față de nepoții săi. Ea a creat o nișă de sticlă pentru clienții alergici și o „cameră de conferințe pentru pisici” (accesibilă prin ușița felinelor) pentru litiere. Curățarea periodică a animalelor, patru purificatoare de aer și pulverizarea zilnică a spray-ului de cameră fac ca mirosul din magazin să fie neutru spre pozitiv. În ultimul an și jumătate, Literary Cat Co a reușit 50 de adopții.

În timp ce pisicile, păsările, iepurii și șopârlele pot fi lăsate singure peste noapte, câinii sunt animale de companie puțin mai complicate în librării. Dar pot fi ascultători excelenți; cititorii se simt confortabil testându-și abilitățile cu un câine.