Știința câinilor fericiți: 5 sfaturi simple pentru ca animalul tău de companie să trăiască mult și bine

„Știința câinilor fericiți” sună ca o meserie imaginară inventată de un copil, însă este cât se poate de reală. Fiind cele mai îndrăgite animale de companie, câinii merită cu prisosință atenție științifică.

Ne gândim adesea la cum ne ajută câinii ca tovarăși, funcționând ca detectori și menținându-ne în siguranță. Știința centrată pe câini ne ajută să gândim lumea dintr-o perspectivă canină și să aplicăm aceste noi cunoștințe, astfel încât ei să se poată bucura de o viață bună.

Cinci sfaturi științifice pentru un câine fericit

Lasă-l să adulmece

Potrivit Psychologytoday, mirosul îi face pe câini mai fericiți. Avem tendința să uităm că trăiesc într-o lume bazată pe mirosuri, deoarece suntem atât de vizuali. Adesea, plimbarea câinelui este o activitate fizică zilnică, dar ar trebui să ne amintim că ar putea fi singurul moment în care câinii noștri ies din mediul lor familial.

Dacă îi lași să adulmece cu adevărat copacul sau stâlpul respectiv, este plin de informații satisfăcătoare pentru ei. Este ca și cum noi stăm în vârful unui munte și ne bucurăm de un apus de soare plin de culori.

Oferă-i libertate de acțiune

Libertatea de acțiune este un subiect fierbinte în știința bunăstării animalelor. Acestea au nevoie de control asupra vieții lor deoarece e benefic pentru fericirea mintală. Le putem ajuta oferindu-le control pentru a-și exercita libertatea de acțiune. De pildă, lasă-ți câinele să decidă pe ce potecă o ia în parc.

Recunoaște că toți câinii sunt diferiți

Oamenii atribuie din obișnuință anumite trăsături de personalitate pentru rasele de câini. Dar, la fel ca noi, câinii au propriile personalități și preferințe. Nu toți adoră același lucru, iar un câine nou poate fi complet diferit de precedentul. Unui câine i-ar putea plăcea să alerge în parc cu alte animale, în timp ce alt patruped preferă compania ta.

De asemenea, este important să nu-i forțăm în situații care nu le plac. Acordă atenție semnalelor care indică faptul că nu se simt confortabil, cum ar fi să privească în altă parte, să-și lingă buzele sau să căsce.

Respectă alegerile câinelui

Chiar și acasă le putem oferi câinilor opțiuni dacă nu vor să participe la fiecare activitate cu noi. Este foarte important să avem un loc liniștit în care câinii se pot retrage.

Dacă te uiți la televizor cu volum tare, s-ar putea să fie prea mult pentru urechile lor sensibile. Asigură-te că o ușă este deschisă către o altă cameră, astfel încât să se poată retrage. Unii câini s-ar putea simți copleșiți când vin vizitatori; oferindu-le un loc sigur și liniștit unde să meargă, în loc să forțezi interacțiunea, îi ajuți să facă față situației.

Câinii pot fi modele excelente pentru copii atunci când le predăm empatia. Putem demonstra consimțământul permițându-le câinilor să se apropie de noi pentru a-i mângâia și să plece când doresc.

Oportunități pentru activități fără lesă

Când câinii sunt lăsați să alerge fără lesă, aceștia folosesc spațiul diferit. Au tendința să exploreze mai mult spațiu și să meargă mai repede decât atunci când stau în lesă. Acest lucru le oferă o activitate fizică importantă și distractivă pentru a se menține în formă și sănătoși.