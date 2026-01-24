Pisicile sunt cunoscute pentru faptul că își petrec o mare parte din timp ocupându-se de propria igienă. Se ling frecvent și, în cele mai multe cazuri, reușesc să se mențină curate fără ajutorul nostru. Totuși, acest lucru nu înseamnă că spălatul pisicilor nu este niciodată necesar.

Pisicile se spală singure, dar nu întotdeauna eficient

În timpul toaletării zilnice, pisicile înghit o cantitate mare de păr, mai ales în perioadele de năpârlire. Acest lucru poate duce la formarea ghemelor de păr în stomac și la episoade de vomă, care îi pot speria pe stăpâni.

„Pisicuțele se spală singure, dar nu tot timpul la fel de bine. Recomand spălarea pisicuțelor măcar de două ori pe an sau chiar mai mult. Când se spală, pisicuțele ingerează o mare cantitate de păr, ceea ce le face la un moment dat să înceapă să și vomite. Proprietarii se sperie, este un lucru fiziologic, dar le putem ajuta și noi pentru a nu mai ingera atât de multă blăniță”, a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, medicul veterinar Beatrice Ilea, de la Happy Taz Vet.

Cât de des este recomandat să speli o pisică

În general, o baie de 2–3 ori pe an este suficientă pentru majoritatea pisicilor sănătoase. În unele situații, spălarea poate fi necesară mai des:

pisici cu blană lungă sau foarte deasă

pisici care ies afară și se murdăresc frecvent

pisici în vârstă sau supraponderale, care nu se mai pot toaleta eficient

cazuri de probleme dermatologice, la recomandarea medicului veterinar

Prin spălare și periaj regulat, stăpânii reduc cantitatea de păr înghițită și ajută pisica să se simtă mai confortabil.

Când chiar este indicată baia

Baia este recomandată mai ales atunci când pisica:

are blana foarte murdară sau lipicioasă

prezintă miros neplăcut persistent

năpârlește excesiv

are nevoie de tratamente speciale pentru piele

Este important ca spălarea să fie făcută cu produse dedicate pisicilor, pentru a evita iritațiile și stresul inutil.

Deși pisicile sunt animale extrem de curate, intervenția stăpânului poate fi benefică, dacă este făcută corect și cu moderație. Spălatul ocazional ajută la o igienă mai bună, reduce cantitatea de păr ingerată și contribuie la starea generală de bine a pisicii.

Cu puțină răbdare și atenție, baia poate deveni un aliat, nu un stres, în îngrijirea pisicii tale.