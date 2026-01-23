Dacă ai observat că patrupedul tău se oprește brusc pentru a mânca iarbă, nu ești singurul. Este un comportament frecvent la câini și pisici și, de cele mai multe ori, nu ar trebui să fie un motiv de panică. Dimpotrivă, spun medicii veterinari, acest gest are legătură cu instinctul și sănătatea digestivă.

Animalele știu când ceva nu e în regulă

Chiar dacă nu pot vorbi, animalele de companie au un mecanism natural de auto-reglare. Atunci când apare un disconfort, organismul le „ghidează” spre soluții simple.

„Animăluțele și noi oamenii avem beneficiul de a ne trata singuri. Animăluțele nu vorbesc, dar ele știu că trebuie să mănânce iarbă”, explică medicul veterinar Beatrice Ilea, de la Happy Taz Vet, într-o declarație pentru Pets&Cats.

Ce efect are iarba asupra stomacului

Consumul de iarbă apare, de regulă, atunci când animalele se confruntă cu un mic dezechilibru digestiv. Iarba are un rol calmant și ajută la reglarea tranzitului intestinal.

„Iarba le ajută atunci când au o problemă în stomac, acționează ca un emolient și scade aciditatea. De cele mai multe ori, ajută la reglarea tranzitului”, mai spune medicul veterinar.

La pisici, iarba poate ajuta și la eliminarea ghemotoacelor de păr, iar la câini poate contribui la eliminarea unor resturi care provoacă disconfort.

Este un comportament normal?

Da, în majoritatea cazurilor. Atâta timp cât mâncatul ierbii este ocazional și nu este însoțit de simptome precum apatie, lipsa poftei de mâncare sau vărsături repetate, comportamentul este considerat normal.

Însă, dacă animalul mănâncă iarbă excesiv sau pare constant deranjat, un control veterinar este cea mai bună soluție.

Atenție la iarba tratată chimic

Un aspect esențial pentru stăpâni este siguranța. Iarba din parcuri sau grădini poate fi tratată cu substanțe toxice pentru animale. Specialiștii recomandă evitarea acestor zone sau folosirea ierbii speciale pentru câini și pisici, care poate fi crescută în casă.

Pe scurt, câinii și pisicile mănâncă iarbă pentru a-și calma stomacul și a-și regla digestia. Este un comportament instinctiv, comun și, de cele mai multe ori, inofensiv — atâta timp cât mediul este sigur și animalul este atent monitorizat.