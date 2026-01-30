Joi a avut loc un eveniment dedicat partenerilor Bolt, iar șoferii parteneri din Capitală au fost invitați să participe pentru a afla mai multe informații despre categoria Bolt Pet. Șoferii parteneri interesați au avut posibilitatea de a lua parte la un curs teoretic și practic privind abordarea și transportul animalelor de companie. Acesta face parte dintr-o serie de inițiative prin care compania își propune să sprijine îmbunătățirea experienței utilizatorilor aplicației și informarea partenerilor cu privire la oportunități relevante.

Educație și bune practici pentru transportul animalelor de companie

Organizat la clubul de dresaj canin Ringstar, evenimentul a avut drept scop informarea cu privire la exemple de bune practici în privința transportului animalelor de companie. Totodată, participanții au primit informații și din partea unui expert al Asociației Chinologice Române privind prevederile legislației în domeniul protecției animalelor.

„În zona curselor cu animale există încă multe mituri, mai ales când vorbim despre câini de talie mare. Din experiența mea, problema nu este câinele, ci lipsa de reguli clare și de comunicare. Un proprietar responsabil și un șofer informat pot transforma orice cursă într-una sigură și predictibilă. De aceea, în colaborarea cu Bolt Pet, accentul este pus pe educație, standarde și înțelegerea comportamentului animalelor, nu pe frică sau prejudecăți”, a declarat Tudor-Tim Ionescu, instructor de dresaj canin și creator de conținut educativ.

Bolt Pet, o categorie în creștere în România

De la momentul lansării în România, în urmă cu trei ani, categoria Bolt Pet a înregistrat o creștere constantă a cererii pasagerilor de la un an la altul. Astfel, în 2025 de exemplu, au fost cu 54% mai multe curse față de 2024.

Categoria a fost lansată în România, în 2023, în 11 orașe, printre care București, Cluj, Craiova, Timișoara, Iași sau Oradea. Între timp, această categorie a devenit activă în alte 3 orașe.

„Știm din mai statistici că suntem campioni europeni când vine vorba de numărul de gospodării care dețin pisici și câini, iar succesul categoriei Bolt Pet printre pasageri reconfirmă statutul nostru de țară iubitoare de animale. Așa că ne bucurăm că putem oferi această categorie în aplicația Bolt, pentru ca acești membri de familie deosebiți să fie tratați așa cum merită. Iar prin acest eveniment, șoferii parteneri au avut oportunitatea de a căpăta mai multă încredere în gestionarea situațiilor care implică animale de companie, cu sprijinul experților”, a declarat Maria Niculescu-Aron, General Manager Bolt Rides.