O asistentă veterinară avertizează proprietarii despre o greșeală foarte des întâlnită care poate face câinii să se îmbolnăvească. Dacă vrei să-ți menții patrupedul sănătos, trebuie să ții cont de sfaturile ei.

Neglijarea unei sarcini zilnice esențiale nu doar că poate provoca respirație urât mirositoare la câine, dar poate duce și la vărsături, diaree sau iritații ale pielii.

Jade, asistent veterinar înregistrat în Marea Britanie, care are trei câini și trei țestoase, a explicat pe social media importanța spălării zilnice a bolului de apă al câinelui.

Mulți proprietari au recunoscut că nu își spală bolul zilnic, iar alții au fost surprinși să afle că trebuie să facă acest lucru, notează The Sun.

„Când ți-ai spălat ultima dată bolul de apă al câinelui? Și nu doar să-l clătești cu apă și să-l umpli din nou, ci să-l speli corect”, spune Jade.

Ea avertizează că, chiar dacă apa pare curată, bolul nu este neapărat și el. Filmul subțire, maroniu deschis, pe care îl simți uneori în interiorul bolului, este biofilm – un strat format din bacterii, salivă și resturi de hrană. Acest biofilm poate îmbolnăvi câinele.

Ce riscuri apar dacă nu speli bolul cu apă al câinelui

Jade explică:

„Dacă bolul câinelui nu este curățat regulat, bacteriile pot provoca respirație urât mirositoare, tulburări digestive, vărsături, diaree și chiar iritații ale pielii din jurul gurii.”

Cum să cureți corect bolul câinelui

Pentru o curățare eficientă, Jade recomandă:

Apă fierbinte

Detergent de vase

Un burete dedicat

Frecare a tuturor suprafețelor, la interior și exterior, timp de cel puțin 30 de secunde

Clătire temeinică și uscare completă

Reumplerea bolului cu apă proaspătă

Dacă ai mașină de spălat vase, bolul câinelui ar trebui pus pe un ciclu fierbinte cel puțin o dată pe săptămână, pe lângă spălarea zilnică.

„Nu ai bea dintr-un pahar nespălat timp de zile sau săptămâni, așa că nici câinele nu ar trebui. Un bol curat înseamnă apă curată și un câine mai sănătos și mai fericit”, concluzionează Jade.