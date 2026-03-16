În Statele Unite, serviciul de bone de zbor pentru animale câștigă popularitate. Acestea însoțesc pisici și câini mici în zborurile comerciale, oferind o modalitate sigură de transport pentru animalele de companie atunci când stăpânii nu pot călători împreună cu ele.

Ce este o bonă de zbor pentru animale

O bonă de zbor este un îngrijitor profesionist care călătorește cu animăluțul pe parcursul zborului, în locul stăpânului. De obicei, animalele mici care pot călători în cabina avionului – cum sunt câinii și pisicile – se încadrează în acest serviciu. Bonele de zbor se ocupă de toate formalitățile legate de transport, respectând regulile companiilor aeriene.

Kevin Kinyon, co-fondator al platformei online PetWorks, explică pentru USA TODAY: „Un exemplu tipic: un părinte se mută din New York în Los Angeles și nu vrea ca micuțul să parcurgă toată țara cu mașina. O bonă de zbor poate transporta animalul cu avionul, evitând stresul unui drum lung.”

Potrivit lui Kinyon, aproximativ 780.000 de animale sunt transportate anual cu avionul în SUA, iar serviciile de bone de zbor devin din ce în ce mai populare. „Am lansat serviciul acum doi-trei ani și am recrutat aproximativ 100 de bone de zbor care oferă acest tip de transport”, spune el.

Ce fac bonele de zbor

Bonele de zbor acționează ca însoțitori pentru animale pe durata călătoriei: le duc la aeroport, le însoțesc în cabină și se asigură că ajung în siguranță la destinație. Unele companii aeriene permit și transportul altor animale mici, precum iepurii.

Dacă există diferențe de program între stăpâni și animăluț, bonă de zbor poate rămâne cu animalul până la predarea acestuia.

Giulia Gebhardt, vicepreședinte senior la WorldCare Pet Transport, explică: „Bonele ridică animăluțul de acasă, îl duc la aeroport, se ocupă de check-in și țin stăpânii la curent. Animalul este însoțit de un profesionist verificat pe tot parcursul zborului.”

Comunicarea constantă este un element cheie: stăpânii primesc actualizări și informații despre fiecare etapă a călătoriei, oferind liniște și siguranță.

Cine poate beneficia de acest serviciu

Bonele de zbor sunt disponibile doar pentru animalele mici care încap în transportoare sub scaunul din fața pasagerului. Animalele mari trebuie să fie transportate în cala de bagaje, un proces complet diferit și care nu permite prezența unei bone de zbor, cu excepția anumitor containere pentru cai.

Costurile serviciului

Tariful pentru o bonă de zbor depinde de itinerariu și nevoile animalului. În medie, stăpânii plătesc între 175 și 225 $ pentru documentele de sănătate și între 900 și 1.250 $ pentru bilet și serviciile bonei.

Serviciile de lux, precum Bark Air, care permite zborul cu animalele în jeturi private, pot ajunge la 6.725 $ pentru același traseu New York – Los Angeles, incluzând și animalul.

Costul poate crește dacă animăluțul are nevoie de atenție specială sau medicamente. De asemenea, rezervările anticipate sunt recomandate, deoarece prețul bonei de zbor depinde parțial de tarifele companiilor aeriene.

Pregătirea animăluțului

Bonele de zbor implică și verificarea documentelor și pregătirea animalului înainte de zbor:

Actualizarea vaccinurilor și documentației

Familiarizarea animalului cu transportorul

Asigurarea accesului la apă și hrană ușoară înainte și în timpul călătoriei

Reprezentanții brandului de hrană pentru câini Years recomandă mese simple și familiare, pentru a menține digestia calmă în timpul zborului.