Semnele ascunse ale artritei la câini: Ce trebuie să știi înainte să fie prea târziu

Artrita la câini este adesea confundată cu un proces normal de îmbătrânire. Mulți stăpâni nu observă semnele timpurii și consideră că rigiditatea sau scăderea activității sunt normale.

Când poate apărea artrita la câini

Contrar așteptărilor, artrita nu afectează doar câinii în vârstă. Dr. Hannah Capon, medic veterinar și fondatoare Canine Arthritis Management, explică faptul că boala poate apărea chiar și la câinii tineri și că recunoașterea timpurie schimbă semnificativ evoluția bolii.

Semnele timpurii ale artritei canine

Stăpânii pot observa câteva schimbări subtile care indică durerea:

Mișcări mai lente sau ezitante

Reticența de a sări sau alerga

Rigiditate după odihnă

Scăderea toleranței la efort

Frustrare crescută sau iritabilitate

Pierderea interesului pentru joacă

Aceste semne sunt adesea interpretate greșit ca efect al vârstei, deși pot apărea la câini tineri, notează Dogs Today.

De ce recunoașterea timpurie contează

Dr. Capon povestește experiența care a determinat-o să creeze Canine Arthritis Management: doi câini aparent sănătoși au fost eutanasiați pentru că și-au pierdut mobilitatea picioarelor din spate. Această întâmplare a arătat cât de importantă este intervenția timpurie.

Identificarea problemelor la doi ani poate modifica cursul bolii și poate oferi câinelui o viață mai confortabilă, prevenind complicațiile care apar mai târziu.

Resurse pentru stăpâni și profesioniști

Platforma online Canine Arthritis Management oferă informații bazate pe dovezi pentru identificarea și gestionarea artritei la câini, inclusiv sfaturi pentru tratamente multimodale și recomandări pentru îngrijire acasă.

Conexiunea dintre durerea fizică și bunăstarea emoțională

Durerea nu afectează doar corpul câinelui. Ea influențează comportamentul, relațiile și calitatea vieții. Dr. Capon va vorbi despre acest subiect la Emotional Wellbeing in Animals Conference 2026, care va avea loc pe 30-31 martie la The Imperial Hotel, Torbay.

„Înțelegerea legăturii dintre sănătatea fizică și bunăstarea emoțională ne permite să oferim o viață mai bună câinilor noștri”, spune Dr. Capon.