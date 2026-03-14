Un medic veterinar este cercetat pentru fals intelectual, acesta fiind suspectat că ar fi întocmit şi validat documente prin atestarea unor date neconforme cu realitatea în cazul unor câini programaţi pentru export intracomunitar către Ţările de Jos, au transmis, sâmbătă, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Caraş-Severin, transmite Agerpres.

Verificări ale poliţiştilor la un centru de colectare

Potrivit sursei citate, vineri, în baza unor informaţii deţinute, poliţiştii de la Biroul pentru Protecţia Animalelor Caraş-Severin au desfăşurat verificări punctuale la un centru de colectare din cadrul unui adăpost privat din judeţ.

Astfel, poliţiştii s-au deplasat la centrul de colectare, pentru verificarea trasabilităţii unui număr de 27 de câini programaţi pentru export intracomunitar către Ţările de Jos, în data de 13 martie, ora 19:00.

Îmbarcarea animalelor urma să se realizeze de la centrul de colectare menţionat, conform certificatului TRACES.

În urma controlului efectuat, poliţiştii au constatat că cele 27 de exemplare canine nu se aflau în centrul de colectare, acestea urmând să fie transportate în aceeaşi zi din municipiul Bucureşti, de la o societate comercială, către centrul de colectare.

În aceste condiţii, poliţiştii au constatat nerespectarea prevederilor privind procedura de înregistrare sau autorizare sanitar-veterinară a unităţilor, centrelor de colectare, transportatorilor şi mijloacelor de transport rutier din domeniul sănătăţii şi protecţiei animalelor, care prevede că în centrele de colectare pentru câini, pisici şi dihori domestici perioada de staţionare trebuie să fie de minimum 48 de ore. Având în vedere aceste aspecte, poliţiştii au dat în consemn la nivelul judeţelor tranzitate, precum şi în judeţul Caraş-Severin autovehiculul utilizat pentru transportul animalelor.

Nereguli în sistemul TRACES şi suspiciuni de fals intelectual

“În jurul orei 17:00, după sosirea la centrul de colectare, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor Caraş-Severin au verificat amănunţit animalele identificate în autovehicul, precum şi documentele sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare. La faţa locului a fost solicitat medicul veterinar oficial care a operat şi a validat transportul în sistemul TRACES, în vederea efectuării examinării fizice a animalelor, verificare care nu fusese realizată până la acel moment. În urma neregulilor identificate privind implementarea datelor în sistemul TRACES, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Caraş-Severin s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual. Fapta ar fi fost comisă de un medic veterinar care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ar fi întocmit şi validat certificatul TRACES prin atestarea unor date neconforme cu realitatea, respectiv examinarea fizică prealabilă a animalelor, verificarea documentelor sanitar-veterinare şi îndeplinirea obligaţiei de staţionare în centrul de colectare”, au menţionat reprezentanţii IPJ Caraş-Severin.

Poliţiştii continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeş, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au avut loc evenimentele, precum şi pentru dispunerea măsurilor legale.