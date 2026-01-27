ASPA Bucureşti anunţă o nouă campanie de sterilizări gratuite pentru pisici, care va avea loc, pe 7 şi 8 februarie, în Sectorul 4, transmite Agerpres.

“Prima campanie de sterilizări gratuite pentru pisici cu şi fără deţinător din acest an va avea loc pe 7 şi 8 februarie, cu sprijinul Asociaţiei Sache Vet. Vor putea fi sterilizate 150 de pisici. Clinica veterinară mobilă va fi amplasată la adresa: Şoseaua Olteniţei nr. 169, Sector 4, Bucureşti”, informează ASPA, marţi, pe pagina sa de Facebook.

Programări se pot face la numărul de telefonul 0751 596 199.

Animalele nu trebuie hrănite înainte de operaţie. În vederea sterilizării, femelele trebuie să aibă vârsta minimă de şase luni, iar masculii trebuie să aibă zece luni.

Campania este realizată din fondurile Asociaţiei Sache Vet, obţinute din completarea Formularului 230 de către bucureşteni, menţionează ASPA.