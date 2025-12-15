Cadouri de evitat pentru animale: Părinții blănoșilor influenceri spun ce nu ar cumpăra niciodată pentru micuții lor. Osul din piele presată, printre darurile interzise pentru căței

Se apropie sărbătorile, iar proprietarii de animale doresc să-și răsfețe cu daruri câinii și pisicile. Mai mulți părinți de animale ne-au spus ce nu ar cumpăra pentru blănoșii lor, pentru că ori sunt obiecte care le pot pune în pericol sănătatea, ori sunt lucruri fără utilitate.

Iată cum au răspuns părinții blănoșilor cunoscuți în mediul online la întrebarea: „Ce nu ai oferi cadou animalului tău?”! Osul din piele presată este în topul cadourilor interzise pentru câini, iar pisicile trebuie ferite de plantele festive, dar toxice.

„Ce nu ai oferi cadou animalului tău?”. Părinții influencerilor blănoși răspund

Beatrice Chirilă, mama cățelușei Lady Azera, nu i-ar da acesteia osul din piele presată, care prezintă risc de înec, risc de obstrucții la nivel esofagian și intestinal, dar și risc de tulburări digestive: „Oasele din piele presată sunt foarte periculoase pentru căței și, din păcate, sunt foarte mulți cei care le cumpără”, a spus Beatrice Chirilă.

Medicul veterinar Oana Furcă nu le-ar oferi cățelușelor Kira și Shiva oase presate și jucării ascuțite: „Nu le-aș da recompense oase presate, aș merge pe ceva gustărele care să fie benefice pentru ele. Nici jucarioare ascuțite sau care pot să le rănească nu le ofer”, a spus mama celor două labradorițe.

Alexandra Tudose nu i-ar da nici ea lui Louie jucării din piele presată și oase în general, după ce a fost martora unui moment în care un cățel s-a înecat cu un os de pui. Totodată, mama lui Louie nu apelează la jucăriile de pluș pentru copii, pentru că nu sunt suficient de rezistente.

„Ce nu i-aș lua, asta știu sigur! Orice jucărie de ros din piele presată. Sunt super periculoase, dar au un preț accesibil și am văzut pe la mulți căței. Si nici jucării de pluș pentru copii, doar rezistente, speciale pentru căței.

Jucariile de pluș pentru copii nu sunt îndeajuns de rezistente. Se rup ușor și sunt căței care înghit puful din interior și potențialul blocaj chiar le pune viață în pericol. Eu am fost martora unui moment foarte delicat cu un os de pui. Alte “recompense” foarte des utilizate, dar care fac parte din categoria “interzise”. Era un puiuț de shar pei, care a înghițit direct un os de pui și i-a rămas în gât, cum ne rămân nouă cele de la pește, de exemplu. Pur și simplu i se vede prin piele și prietenul meu i-a băgat mâna efectiv să i-l scoată”, ne-a spus Alexandra Tudose.

Ștefania Dobre, mama cățelușelor Asha și Akira, a vorbit despre osul din piele presată din propria experiență. Cățelușa cea mare s-a înecat cu o bucată dintr-un astfel de os: „Consider ca pentru niciun cățel nu sunt ok oasele din piele care se găsesc în orice petshop, nu numai pentru fete și pe care toți cred că le-am cumparat la un moment dat. I-am luat ashei când era mica, iar o bucată destul de mare i-a alunecat pe gât și s-a înecat. Norocul nostru a fost că bipedul a avut curaj și i-a băgat mâna pe gât astfel încât să o scoată înainte de a se sufoca. De asemenea, nu le-aș mai lua dentastixuri sau recompense din comerț. Preferăm o leguma sau recompense făcute în casă, de noi sau de la afaceri mici și locale, gen barf diet. de Moș Nicolae le-a adus un morcov, ele se bucură la orice”, a spus „mama” cățelușelor pug.

Criquet, mama cățelușei Karma exploratoarea, are pe lista de „Așa NU” mai multe alimente care pot afecta sănătatea cățelușei: „Nu-i ofer nicio recompensă procesată. Nimic care contine carbohidrati (făinoase, cereale etc). Sunt si exceptii sănătoase, bineînțeles. N-as cumpara nicio papica din comert, de la branduri cărora nu le pasa de caini”, a spus „mama” Karmei.

Valentina, mama lui Maxito, spune că un cadou nepotrivit este un companion cumpărat, când adăposturile sunt pline de căței care așteaptă să fie adoptați.

„Pentru orice familie care are un blănos acasă și mai dorește încă un blănos recomand să nu cumpere un suflet, ci să adopte. Susțin adopțiile blănoșilor. Mai exact, să nu cumpere cadou un partener de joacă, ci să îl adopte”, a spus Valentina.

Mădălina, „mama” pisicii Sushi și a motanului Mao, alege cu grijă jucăriile pe care le oferă felinelor, iar plantele de sezon precum crăciunițele sau vâscul nu au loc în casa celor două feline.

„Nu aleg niciodată jucării cu părți mici care se pot înghiți sau accesorii cu sfori foarte lungi, pentru că pot fi periculoase. Evit și treat-urile foarte procesate sau cu mulți aditivi, prefer să rămân la recompense simple și sigure pentru ei. Nu cumpar niciodata flori in casă pentru că sunt toxice pentru pisici într-o mică sau mare măsură.

Spray-uri parfumate pentru blăniță sau parfumuri pentru animale… Mi se pare că pot irita pielea sau mirosul lor natural, iar pisicile sunt sensibile la astfel de produse. Jucării cu clopoței foarte zgomotoși: pe lângă faptul că îi pot speria, uneori clopoțeii se pot desprinde și pot fi înghițiți. Jucării cu pene lipite prost. Penele sunt preferatele lor, dar doar dacă sunt foarte bine prinse. Altfel, riscul să le rupă și să le înghită e prea mare. Chiar și bradul natural este periculos acele de la crenguțe dacă sunt înghițite perforează și la brazii aceia care sunt artificiali și au spuma pe ei ca o zăpadă artificială, acea spumă este toxică”, a spus Mădălina.

Denisa, mama fraților thethreepuppies are grijă să-și roage musafirii ca de sărbători să nu scape nimic de pe masă pentru Aryell, Bailey și Leyla. „Nu le dau niciodată ciocolata sau orice altă mâncare umană și informez toți musafirii pe care îi avem de sărbători să facă același lucru”, ne-a spus mama cățelușelor.

Lista cu daruri pe care mai mulți părinți de animale le evită

Pentru căței:

os din piele presată;

recompense procesate;

jucării ascuțite;

un frate cumpărat, în locul unuia adoptat;

jucării din pluș pentru copii.

Pentru pisici:

jucării cu părți mici care pot fi înghițite;

spray-uri parfumate;

recompense procesate;

jucării cu clopoței foarte zgomotoși;

plante festive.