Chiar în centrul Oradiei există o cafenea care îți rămâne întipărită în minte prin liniștea ei, prin energia caldă și prin sentimentul acela rar că ești primit exact așa cum ești. Este Madal, proiectul de suflet al lui Kopriva Biro Tamas, inginer automatist care după zece ani petrecuți în industria automotive a ales să își lase în urmă cariera și să creeze un spațiu în care oamenii și animalele lor să se simtă acasă.

Povestea a început în Budapesta, acolo unde Tamas și soția lui, ambii arbitri de fotbal, au descoperit pentru prima dată atmosfera meditativă și luminoasă a cafenelelor Madal. În aceeași perioadă a apărut în viața lor și Daisy, o Border Collie cu energie blândă și privire jucăușă, care avea doar două luni. Astăzi, la patru ani, Daisy este sufletul locului, micuțul “hostess” care întâmpină fiecare client cu bucurie și îi oferă acea doză de afecțiune imposibil de ignorat.

Totul în această cafenea, de la atmosfera calmă la citatele pozitive oferite gratuit, este inspirat din filozofia lui Sri Chinmoy, gânditor al păcii al cărui nume din copilărie, Madal, dă identitatea acestui spațiu.

Pentru Tamas, Madal nu este doar o cafenea, ci un sanctuar de pace și bunătate, unde oamenii și animalele lor găsesc același lucru: un loc în care pot respira calm.

„Pentru mine, aceasta cafenea pet friendly este… raiul pe pământ.”

Interviu cu Kopriva-Biro Tamas

Reporter: Cum ți-a venit ideea să deschizi o cafenea pet-friendly în Oradea și ce ai vrut să simtă oamenii când intră acolo cu animăluțele lor?

Kopriva-Biro Tamas: Ideea deschiderii cafenelei ne-a venit încă de la primele vizite la Cafenelele Madal din Budapesta, atmosfera unică, spirituală ne-a făcut să ne simțim cum nu ne-am mai simțit până atunci niciunde. Rolul cafenelelor Madal este de a crea o atmosferă meditativă, pașnică, și de a transmite filozofia lui Sri Chinmoy al cărui nume din copilărie a fost “Madal”. Prin această filozofie ne putem cunoaște mai bine și putem aduce la suprafață calitățile noastre bune, cum ar fi armonia, compasiunea, pacea. Tot în perioada respectivă am primit cadou cățelul nostru, Daisy.

Din start ne-am gândit ce frumos ar fi să fie și la Oradea o cafenea cu un asemenea vibe.

Reporter: Ce rol a avut propriul tău câine în această decizie? Te-a inspirat în felul în care ai gândit spațiul și atmosfera?

Kopriva-Biro Tamas: Spațiul și atmosfera a fost gândit astfel încât să ofere un refugiu de la zgomotul orașului oamenilor care vor să se relaxeze și să savureze o cafea de specialitate într-un mediu meditativ, liniștit sau de ce nu să lucreze, deoarece în liniște pot atinge maximul creativității.

Având deja un patruped nu a fost un semn de întrebare dacă cafeneaua va fi sau nu pet friendly.

Reporter: Cum se schimbă energia din cafenea atunci când clienții vin însoțiți de animalele lor?

Kopriva-Biro Tamas: Zâmbetul apare instantaneu pe fața clienților când văd animalele de companie care se simt excelent în cafenea. Vibe-ul se transmite instantaneu în cafenea, și apare imediat sentimentul de drăgălășenie.

Reporter: Ai observat situații care te-au emoționat sau te-au făcut să spui: “Da, pentru asta merită tot”?

Kopriva-Biro Tamas: Zilnic primim laude pentru atmosfera cafenelei. Citatele pozitive ale lui Sri Chinmoy ce oferim gratuit tuturor, întotdeauna aduc zâmbete pe buze și fac ca ziua clientilor să fie mai bună.

Reporter: Care sunt cele mai mari bucurii când vezi oameni și animale relaxându-se în același spațiu?

Kopriva-Biro Tamas: De multe ori persoanele cu animale de companie se opresc în afara ușii și intră doar partenerul să comande, însă când îi invităm înăuntru răsuflă ușurați, și poate nu mai vor băutura la pachet, ci să consume liniștiți în cafenea, cum ar trebui.

Reporter: Există un animal de companie care vine mai des și a devenit deja “membru” neoficial al cafenelei?

Kopriva-Biro Tamas: Cățelul nostru, Daisy, se comportă deja ca și cum ar fi un “hostess” al cafenelei. Întâmpină toți clienții care intră, îi salută și îi oferă cât poate din iubirea ei necondiționată. Cât timp preparăm băuturile, clienții nu se plictisesc, deaorece sunt preocupați de Daisy.

Reporter: Ca arbitru, ești obișnuit cu disciplină și ritm alert. Cum te ajută asta în gestionarea cafenelei și în interacțiunea cu oamenii și animalele lor?

Kopriva-Biro Tamas: Ca arbitru dezvolți foarte multe calități în relaționarea cu oamenii. Trebuie să fii un bun leader și pshilog în același timp ca să poți citi și înțelege fiecare jucător în parte. Aceste calități m-au ajutat mult și la cafenea, atât în relație cu clienții cât și cu colegi.

Reporter: Care sunt provocările unui spațiu pet-friendly și cum reușești să păstrezi echilibrul dintre confort, curățenie și atmosfera prietenoasă?

Kopriva-Biro Tamas: Provocările sunt din cauza diversitătii clienților, din păcate nu toată lumea iubește animalele de companie, sunt oameni care au avut experiențe negative, și îi este frică, sau pur și simplu nu îi adoră…

Ținem foarte mult la curățenia, chiar puritatea cafenelei. Daca este nevoie, măturăm de mai multe ori și în timpul zilei. Așadar orice cățel ar veni în orice anotimp, nu ar fi o problemă.

Reporter: Ce ai spune cuiva care vrea să vină cu animalul lui la cafenea, dar se simte stânjenit sau nu știe la ce să se aștepte?

Kopriva-Biro Tamas: Aș spune că îi așteptăm cu drag dacă vor să se relaxeze și să savureze o cafea de calitate împreună cu animaul lor de companie.

Reporter: Cum vezi evoluția acestui concept în România și ce ți-ar plăcea să mai aduci în cafenea pentru a crea o comunitate și mai strânsă a iubitorilor de animale?

Kopriva-Biro Tamas: Evoluție este, mai ales din ce observ la nivel de Oradea. Devine o normalitate, să poți intra oriunde cu animalul de companie. Ca și orice schimbare, aceasta nu se va întâmpla peste noapte, ci încet, treptat. Pentru a crea o comunitate și mai strânsă, ne gândim ca să organizăm în viitor sesiuni de jogging /alergare împreună cu căței.

Reporter: Dacă ai rezuma într-o frază ce înseamnă pentru tine să ai o cafenea pet-friendly, care ar fi acea idee centrală?

Kopriva-Biro Tamas: Raiul pe pământ.

Chiar la intrarea cafenelei, un sticker anunță cu zâmbet: „Suntem un loc prietenos cu animalele de companie”, iar lângă ușa mare se află un bol cu apă proaspătă, pregătit special pentru cei mai patrupede vizitatori. Aceste mici detalii arată că Madal nu este doar o cafenea, ci un spațiu în care fiecare oaspete, om sau animal, este întâmpinat cu grijă și afecțiune. Și poate că tocmai aceasta este magia cafenelei Madal: un loc în care iubirea necondiționată a lui Daisy și liniștea spațiului te fac să simți cu adevărat ce înseamnă raiul pe pământ.