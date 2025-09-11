Câine erou din Peru salvează o familie: Mușcă o dinamită și previne o tragedie (VIDEO)

Un câine din Peru a devenit erou după ce imaginile de pe o cameră de supraveghere arată cum a mușcat dintr-o dinamită aruncată spre casa stăpânilor. Manchis, câinele salvator, păzea casa atunci când un bărbat misterios a aruncat dinamita în curtea din față.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Câinele potrivit la momentul potrivit

Imaginele distribuite pe internet au surprins exact momentul în care Manchis se năpustește asupra explozibilului și latră la bărbatul care l-a aruncat. Câinele a început să lovească dinamita cu piciorul, să o miroasă și apoi a început să o mestece. Toate aceste acțiuni au stins fitilul și astfel o tragedie a fost evitată. În casă locuiesc 10 oameni și alți 3 câini, notează People.

Din nefericire, actul salvator afectat corzile vocale lui Manchis, iar lătratul său este mai mult șoptit acum. Câinele se află acum în proces de recuperare și autoritățile din Peru desfășoară o anchetă în acest caz.

Stăpânul lui Manchis, ținta atacului

Carlos Alberto Mesias Zarate este stăpânul câinelui erou și totodată jurnalist. Acesta a declarat că meseria sa poate fi unul dintre motive pentru care a fost aruncată dinamita în curtea casei sale.

Redacția la care Carlos lucrează a postat pe rețelele sociale un comentariu la incident: „Acest atac nu este un incident izolat, ci un asalt grav asupra libertății presei și siguranței publice. Intervenția curajoasă a lui ‘Manchis’, acum recunoscut drept un adevărat erou patruped, a împiedicat ca un atac cu dinamită să se transforme într-o tragedie.”



Citeșe și:

Cluj-Napoca va avea primul cimitir pentru animale de companie: Primarul Emil Boc ne-a oferit în exclusivitate detalii despre proiect (VIDEO)

Misiunea Prietenilor Canini, primul workshop Mantrailing.ro din România: Cum s-au antrenat câinii pentru a găsi oameni dispăruți (VIDEO)