Într-o situație care a atras atenția opiniei publice, liderul Congresului din India, Rahul Gandhi, a comentat marți despre aducerea unui câine vagabond în Parlament de către colega sa Renuka Chowdhury, subliniind că animalele de companie „nu sunt permise afară, dar în interior da”, notează Economic Times.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Rahul Gandhi comentează controversa câinelui în Parlament

În timpul unei discuții informale cu jurnaliștii, Gandhi a spus: „Câinele pare să fie subiectul principal astăzi. Ce a făcut câinele ăsta să fie pedepsit? A venit aici… de ce nu este primit?” Arătând către clădirea Parlamentului, a adăugat: „Animalele nu sunt permise aici, dar în interior da.”

Observând că, în realitate, câinii nu au voie în clădirea Parlamentului, Gandhi a comentat: „Cred că acestea sunt subiectele despre care discută India în aceste zile.”

Gestul lui Chowdhury nu a trecut neobservat: parlamentara Rajya Sabha a adus luni un câine salvat în mașina ei, în incinta Parlamentului, ceea ce a determinat membrii partidului de guvernământ să ceară luarea de măsuri împotriva ei.

Parliament’s visitors’ galleries have been blessed by a rather special guest, Congress MP Renuka Chowdhury’s pet dog 🐶 #ParliamentWinterSession pic.twitter.com/xl04bjyb3J — Atishay Jain (@AtishayyJain96) December 1, 2025

Pe rețelele sociale, Chowdhury a postat un videoclip în care petrece câteva momente cu animalul său de companie:

„Unele momente vindecă fără să rostească un cuvânt – ai mei au lăbuțe. Fiecare dintre aceste fețe poartă o poveste de dragoste, salvare, încredere și bucurie pură. Viața se simte mai plină, mai blândă, mai caldă când sunt cu ei. Recunoscătoare pentru universul meu mic de blană și iubire necondiționată,” a scris ea pe X, alături de videoclip.