Poliția de stat din Massachusetts, SUA, a intervenit pentru a salva un câine care a intrat într-un tunel din Boston și a scăpat la limită de a fi lovit de mașinile aflate în trafic. Departamentul de Transporturi din Massachusetts a primit imaginile de pe camerele de supraveghere din tunelul Ted Williams, care este cel mai aglomerat din Boston. Câinele a fost surprins cum fugea printre mașini, care stăteau în coloane în timpul orei de vârf.

Pericolul din trafic, inexistent pentru patruped

Potrivit postului de știri ABC News, șase echipaje de poliție au ajuns la fața locului cu echipaje gata să salveze câinele curajos, ce nu părea deranjat de mașinile din jurul său. În ciuda chemărilor făcute de polițiști, câinele nu le-a acordat atenție acestora, însă șoferii îl încurajau să aibă încredere în ofițeri.

În cele din urmă, după mai multe rugăminți, câinele s-a urcat într-una dintre cele șase mașini de poliție și a fost dus la adăpostul de animale din Boston. Voluntarii au descoperit că același câine a fost văzut plimbându-se prin aeroportul din Boston, la începutul acestui an. Cu ajutorul datelor de pe microcipul său, medicii au reușit să-i găsească stăpânul și să-l contacteze. Ulterior, patrupedul aventurier a fost returnat la familia sa.

