Livrarea rapidă devine tot mai importantă pentru stăpânii de animale ocupați. Un nou studiu realizat de Just Eat Takeaway arată că tot mai mulți proprietari se bazează pe livrările rapide pentru a nu rămâne fără produsele esențiale pentru animalele lor.

Livrare on-demand: comoditate și flexibilitate pentru stăpânii de animale

Livrarea „on-demand” – adică primirea produselor într-o oră de la plasarea comenzii – câștigă tot mai mult teren. Tot mai mulți stăpâni de animale caută opțiuni de cumpărături rapide și flexibile, care să le permită să își organizeze mai bine viața de zi cu zi, notează GlobalPETS.

Conform studiului Just Eat Takeaway, 54% dintre consumatori din Marea Britanie, Germania și Canada și-ar dori opțiunea de livrare rapidă pentru produsele destinate animalelor.

1,8 milioane de comenzi în 12 luni

În ultimele 12 luni, Just Eat Takeaway a livrat 1,8 milioane de comenzi pentru îngrijirea animalelor, demonstrând popularitatea tot mai mare a serviciilor on-demand printre stăpânii ocupați. Categoria de produse pentru animale este a treia cea mai comandată în aplicație.

Studiul mai arată că 65% dintre stăpânii de animale s-au simțit vinovați când au rămas fără hrana sau gustările preferate ale animalului într-un moment critic.

Pentru a susține acest serviciu, Just Eat Takeaway a colaborat cu retailerii de profil, precum Just for Pets în Marea Britanie, Fressnapf și Maxi Zoo în Germania sau PetSmart în Statele Unite.

Nevoi diferite, piețe diferite

Obiceiurile de viață și tendințele culturale influențează importanța livrării rapide pentru consumatori, inclusiv pentru stăpânii de animale.

Studiul realizat pe peste 3.000 de persoane din Marea Britanie, Germania și Canada arată că trei din cinci respondenți se declară ocupați. În Canada, acest sentiment este cel mai puternic (63%), urmat de Marea Britanie (61%) și Germania (50%).

În același timp, 82% dintre consumatori consideră important să ia decizii în care să se simtă încrezători și siguri. Cel mai mult acest lucru se resimte în Canada (87%), urmată de Marea Britanie (84%) și Germania (76%).