Volodimir Zelenski l-a luat la ochi pe câinele președintelui din Belarus, Alexandr Lukașenko, Umka. Aflat în Lituania la un eveniment care marchează aniversarea Revoluției, președintele Ucrainei a spus că Belarus rămâne profund dependent de Moscova, oamenii având mai puține drepturi decât patrupedul șefului de stat.

Câinele președintelui Lukașenko, luat la ochi de Zelenski

Deși ar fi avut șansa de a schimba această situație în 2020, oamenii nu au primit destul sprijin internațional.

„Deocamdată, câinele spitz alb al lui Aleksandr Lukașenko (președintele Belarusului) are mai multe drepturi decât poporul belarus, din păcate. A existat o șansă în 2020 și sunt sigur că va mai exista una. Cu toții simțim cât de greu, cât de costisitor și cât de periculos a devenit pentru toată lumea din cauza dependenței Belarusului de Moscova”, a spus Zelenski.

Afirmația președintelui ucrainean vine ca urmare a prezenței câinelui lui Lukașenko la aproape toate evenimentele importante la care liderul a fost prezent. Patrupedul, catalogat de mulți ca fiind un cățel răsfățat, a făcut și unele gesturi pentru care cu siguranță va fi ținut minte.

¡Aleksandr Lukashenko es un amante de los animales!🐕 Es posible que no conozcas esta faceta cariñosa del presidente. ¿Sabías que la mascota del líder bielorruso🇧🇾 es un perrito que se llama Umka y va a todas partes con él?🤩 Abro hilo 🧵👇🏻 pic.twitter.com/ICcEMvndAQ — Albert Santin ☭🚩🇧🇾 (@albersantin) January 28, 2024

Umka a devenit celebru din cauza răsfățului

De exemplu, în urmă cu fix un an, pe 26 ianuarie 2026, în timpul alegerilor prezidențiale din Belarus, Lukașenko a venit la secția de votare împreună cu Umka. În timp ce membrii secției de votare îl așteptau în picioare pe președinte, cățelul s-a oprit în pragul ușii pentru a….face pipi. După ce și-a satisfăcut nevoile fiziologice, Umka și-a urmat stăpânul fără vreo urmă de remușcare.

The dog of Belarusian dictator Alexander Lukashenko “marked” a wall at the polling station where the presidential “elections” are taking place today. pic.twitter.com/Fxf3k6K6Di — NEXTA (@nexta_tv) January 26, 2025

Umka a fost surprins în nenumărate rânduri, fie stând în brațele liderului belarus în timp ce acesta dădea indicații generalilor, fie culcat pe masă, printre farfurii și tacâmuri. De aici și opinia multora că dragostea excesivă a președintelui au făcut din pufosul cățel un adevărat copil răsfățat.

Despre Umka, Lukashenko a spus: „El știe că îl iubesc pe Kolya și pe el. Simte. Nu înțelegeam asta înainte. Acest mic câine are nevoie de protecție mai mult decât o persoană. Prin el, la vârsta mea înaintată, am realizat ce sunt animalele. Le tratez ca pe copii”.

