Câinele președintelui Lukașenko, luat la ochi de Zelenski: „Până și el are mai multe drepturi decât cei din Belarus”. De ce este deja celebru patrupedul Umka (VIDEO)

Raluca Alexe 26 ianuarie 0 comentarii
cainele alb al presedintelui Aleksandr Lukasenko sursa foto: X

Volodimir Zelenski l-a luat la ochi pe câinele președintelui din Belarus, Alexandr Lukașenko, Umka. Aflat în Lituania la un eveniment care marchează aniversarea Revoluției, președintele Ucrainei a spus că Belarus rămâne profund dependent de Moscova, oamenii având mai puține drepturi decât patrupedul șefului de stat.

Câinele președintelui Lukașenko, luat la ochi de Zelenski

Deși ar fi avut șansa de a schimba această situație în 2020, oamenii nu au primit destul sprijin internațional.

„Deocamdată, câinele spitz alb al lui Aleksandr Lukașenko (președintele Belarusului) are mai multe drepturi decât poporul belarus, din păcate. A existat o șansă în 2020 și sunt sigur că va mai exista una. Cu toții simțim cât de greu, cât de costisitor și cât de periculos a devenit pentru toată lumea din cauza dependenței Belarusului de Moscova”, a spus Zelenski.

Afirmația președintelui ucrainean vine ca urmare a prezenței câinelui lui Lukașenko la aproape toate evenimentele importante la care liderul a fost prezent. Patrupedul, catalogat de mulți ca fiind un cățel răsfățat, a făcut și unele gesturi pentru care cu siguranță va fi ținut minte.

Umka a devenit celebru din cauza răsfățului

De exemplu, în urmă cu fix un an, pe 26 ianuarie 2026, în timpul alegerilor prezidențiale din Belarus, Lukașenko a venit la secția de votare împreună cu Umka. În timp ce membrii secției de votare îl așteptau în picioare pe președinte, cățelul s-a oprit în pragul ușii pentru a….face pipi. După ce și-a satisfăcut nevoile fiziologice, Umka și-a urmat stăpânul fără vreo urmă de remușcare.

Umka a fost surprins în nenumărate rânduri, fie stând în brațele liderului belarus în timp ce acesta dădea indicații generalilor, fie culcat pe masă, printre farfurii și tacâmuri. De aici și opinia multora că dragostea excesivă a președintelui au făcut din pufosul cățel un adevărat copil răsfățat.

Despre Umka, Lukashenko a spus: „El știe că îl iubesc pe Kolya și pe el. Simte. Nu înțelegeam asta înainte. Acest mic câine are nevoie de protecție mai mult decât o persoană. Prin el, la vârsta mea înaintată, am realizat ce sunt animalele. Le tratez ca pe copii”. 

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

sursa foto: X

By Raluca Alexe

