Tânărul care a cucerit internetul cu bunătatea lui: plimbă câini în rucsac, în speranța că vor fi adoptați (VIDEO)

Un tânăr din New York (SUA) a devenit viral pe internet, după ce a lansat o inițiativă inedită prin care promovează adopția animalelor. Bryan Reisberg se filmează în timp ce plimbă câini în rucsacul său.

Bryan plimbă săptămânal câini în rucsac

Înainte de a lansa acest proiect, bărbatul își scotea afară câinele, apoi s-a gândit să facă asta cu alți căței, cu scopul de a-i încuraja pe trecători să-i adopte.

În fiecare săptămână, americanul plimbă un câine diferit dintr-un adăpost prin tot orașul. Rucsacul său are atașat mesajul „Adoptă-mă”, menit să atragă atenția trecătorilor, scrie MidiLibre.

Pentru ca inițiativa să fie cât mai cunoscută, el se filmează și postează clipurile pe contul său de Instagram sau de Tiktok. Videoclipurile tânărului au strâns peste 75 de milioane de vizualizări și sute de mii de comentarii. Ideea lui Bryan a fost apreciată de multă lume, astfel că, prin intermediul clipurilor, oamenii au adoptat 10 din cei 11 câini pe care i-a plimbat până acum.

Tânărul a schimbat soarta animalelor fără stăpân

Julie Castle, directorul general al Best Friends Animal Society, organizația care coordonează mai multe adăposturi de animale, a remarcat un impact major: „Am observat o creștere de aproximativ 100 de adopții față de anul trecut. A schimbat complet situația pentru noi”.

Câinii sunt aleși de către voluntarii Best Friends Animal Society, iar Bryan oferă detalii despre fiecare câine în clipurile sale, în așa fel încât cei interesați de animale să-și formeze o idee despre animale. Potrivit lui, succesul acestui proiect este „extrem de satisfăcător”.

