Câinele tău latră mult și vecinii sunt nemulțumiți? Cum îl calmezi, soluțiile pe care le ai la îndemână

Toți stăpânii de câini și vecinii lor știu că animalele de companie pot fi destul de gălăgioase. În special, puii și câinii salvați tind să latre mai mult decât cei mai în vârstă, care se simt complet relaxați în mediul lor. Unele patrupede latră din cauza unor factori declanșatori evidenți, fiind foarte greu de oprit. Oare câinii se satură să mai latre?

De ce latră câinii mult

Nu toți câinii latră mult, dar atunci când o fac, este enervant. Există multe motive diferite pentru care câinele latră constant, scrie Petplace. În primul rând, ar putea avea nevoie de ceva, cum ar fi mâncare sau o pauză de baie. Dacă este lăsat acasă toată ziua, este posibil să nu aibă suficientă hrană, stimulare sau interacțiune. Poate avea anxietate de separare sau alte probleme. În cazuri mai rare, este posibil să latre pur și simplu compulsiv.

Cum să reacționezi

Câinii tind să se plictisească să latre, dar unii o fac compulsiv sau din cauza anxietății. Dacă patrupedul tău are o problemă cu lătratul, cea mai bună opțiune este să ceri sfatul unui dresor pentru a ajunge la rădăcina problemei.

Este în regulă să ignori lătratul câinelui tău?

Da! Atâta timp cât nevoile sale sunt satisfăcute, poți să-l ignori când latră. Dacă are suficiente jucării cu care să se joace, a fost la baie, s-a plimbat suficient și este hrănit, nu ar avea un motiv real să latre.

Unele rase de câini latră mai mult decât altele

Deși lătratul poate depinde de trecut și traume, unele rase de câini tind să latre mai mult sau mai puțin decât altele. Teckelii, Corgii, Beagleii, Huskii și Pomeranienii se numără printre rasele cele mai vocale. Pe de altă parte, Basenji, Chow Chow, Ogar, Collie și Akita sunt rase relativ liniștite.

Strategii pentru gestionarea lătratului excesiv

Antrenament

Dacă latră la oamenii care intră pe ușă, îl poți învăța că nu este nimic de care să se teamă. Poate fi necesară solicitarea unui dresor.

Schimbări în mediul său

Lătratul poate fi declanșat de factori de mediu, fie din exterior, fie din interiorul casei. Dacă oamenii care trec pe lângă fereastră îl declanșează, poți încerca să-i blochezi vederea sau să amenajezi o zonă confortabilă departe de fereastră. Făcând mici schimbări în mediul său, va lătra mai puțin.

Când să discuți cu un expert

Dacă toate nevoile câinelui tău sunt satisfăcute și acesta continuă să latre excesiv, este posibil să fie nevoie să apelezi la sprijinul unui profesionist. Un dresor te poate ajuta să ajungi la motivul real pentru care câinele tău latră și să-i oferi mecanisme de adaptare pentru a calma comportamentul.

Câinii se satură să tot latre. Odată ce își dau seama că nu primesc răspunsul dorit, majoritatea câinilor vor renunța și se vor opri. Însă unii câini vor începe să latre compulsiv, ceea ce este mai dificil de oprit, deoarece este puțin probabil să obosească și vor găsi comportamentul în sine satisfăcător.

Ar trebui să ignori lătratul câinelui tău noaptea?

Câinele tău poate lătra noaptea din mai multe motive. Poate că este obișnuit cu sunetele și stimularea zilei, iar când încearcă să se liniștească noaptea, este declanșat de fiecare mic sunet exterior. Ar putea fi și pentru că doarme singur și vrea să-ți atragă atenția. În cele mai multe cazuri, ignoră-l. Dacă lătratul continuă sau cauzează probleme, cere sfatul unui specialist.

Care sunt cele mai frecvente motive pentru care câinele latră

Există multe motive pentru care câinele latră: sunt teritoriali, se joacă sau sunt anxioși. Unii câini latră din cauza stimulilor și sunetelor. De asemenea, sunt compulsivi pentru că vor să „vorbească” cu alte animale sau pur și simplu pentru că vor atenție. Mai rar, lătratul poate fi o acțiune agresivă sau defensivă.

Își pot pierde câinii vocea?

Deși pare greu de crezut, un câine își poate pierde vocea. Gâtul său are corzi vocale în laringe. Orice deteriorare sau iritație a laringelui (inclusiv acumularea de lichid) poate provoca pierderea vocii.