Câinele tău strănută mult și nu știi de ce? Iată care ar putea fi motivele (VIDEO)

La fel ca oamenii, și cățeii pot strănuta. Atunci când se întâmplă foarte rar, nu ai motive de îngrijorare. În schimb, dacă strănută frecvent, ar trebui să te gândești la posibila cauză și la o vizită la veterinar, notează The Spruce Pets.

Ca să-ți fie mai ușor, în acest articol, am inclus cauzele principale care duc la strănut. După cum vei observa, sunt foarte multe, de la praf până la infecții.

De ce strănută câinele mult

Obiecte străine

De cele mai multe ori, strănutul are scopul de a curăța nările. Pentru câini este foarte ușor să inhaleze ceva, mai ales pentru cei din rasele de vânătoare, care vor să miroasă fiecare centimetru pătrat. Polenul, praful, părul sau fragmente vegetale pot cauza un strănut sau mai multe, dacă acele particule nu sunt eliminate.

Alergii

Și cățeii pot avea diverse alergii, iar un simptom des întâlnit îl reprezintă strănutul. Pe lângă sistemul respirator, alergiile la câini mai pot da mâncărimi și infecții ale urechii. În acest caz, îți recomandăm să duci cățelul la veterinar pentru un diagnostic precis și un tratament. De asemenea, poți lua și tu câteva măsuri, explicate în următorul video:

Joacă

Pe timpul jocului, datorită stării vesele a cățelului, acesta poate începe să strănute. Este o reacție normală, deci nu ar trebui să te îngrijoreze. De fapt, este o formă de limbaj în timpul jocului, așa cum vezi și în videoul de mai jos:

Tumori sau răni

Aceste cauze sunt mai severe și este nevoie de intervenția medicului pentru diagnosticare corectă și tratament. Tumorile sunt, de regulă, prezente la câinii mai bătrâni. Un semn al prezenței unei tumori sau a unei plăgi este sângele care poate ieși după un strănut.

Infecții respiratorii

Congestiile nazale sunt întâlnite și la căței, iar agenți precum virusuri, bacterii sau ciuperci pot cauza strănuturi frecvente. Acestea se mai pot manifesta și prin letargie, lipsa poftei de mâncare, lăcrimare și febră.

Conformația

Cățeii care au bot turtit, precum cei din rasele bulldog englez, bulldog francez sau pug, sunt predispuși la strănut și la alte probleme respiratorii. Căile nazale sunt comprimate, iar congestionarea lor are loc mai des decât la alți câini.