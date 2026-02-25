Un studiu recent realizat de Royal Veterinary College (RVC) și parțial finanțat de RSPCA arată că publicul din Marea Britanie începe să prefere versiuni mai sănătoase ale câinilor cu bot turtit.

Deși rase precum Bulldogul Francez și Pugul rămân populare, problemele de sănătate asociate cu conformația brahicefalică continuă să ridice semne de întrebare. Câinii cu bot turtit au, de obicei, boturi foarte scurte, ochi mari, pliuri ale pielii și cranii compacte – trăsături care pot duce la dificultăți respiratorii, boli oculare, infecții ale pielii, probleme ale coloanei vertebrale și o durată de viață mai scurtă.

Ce arată studiul

Datele provin din partea a doua a unui studiu în desfășurare condus de RVC și finanțat de RSPCA, Animal Welfare Foundation și Blue Cross. Cercetătorii au intervievat 4.899 de persoane din Marea Britanie, incluzând proprietari actuali și foști, viitori proprietari și persoane fără câini.

Cea mai des menționată motivație pentru încrucișarea raselor a fost îmbunătățirea sănătății. Mulți respondenți au asociat această strategie cu o respirație mai bună, trăsături faciale mai puțin extreme și mai puține probleme de piele, ochi sau dantură, notează Dogs Today.

Îngrijorări și rezerve

Totuși, unii participanți și-au exprimat temerea că încrucișarea ar putea crea noi probleme de sănătate sau ar putea face aspectul și temperamentul câinilor imprevizibile. Proprietarii de câini fără bot turtit au fost preocupați în special de riscul introducerii trăsăturilor dăunătoare în alte rase.

În ciuda conștientizării crescute a problemelor de bunăstare, mai mult de jumătate dintre proprietarii de câini pur-sânge cu bot turtit au declarat că ar lua în considerare în viitor un câine rezultat dintr-o încrucișare brahicefalică. Cercetătorii sugerează că aceasta reprezintă o oportunitate de a reduce conformațiile extreme care pot cauza suferință.

Opinie de la experți

Lauren Bennett, ofițer științific și de politici în cadrul departamentului de animale de companie la RSPCA, spune:

„Este foarte pozitiv să vedem că motivația principală a viitorilor proprietari pentru alegerea câinilor încrucișați brahicefalici este sănătatea îmbunătățită și diversitatea genetică – semn că mesajul nostru începe să fie înțeles. Publicul devine mai conștient de problemele majore de sănătate și bunăstare cauzate de aceste conformații.”

Ea adaugă:

„Dacă putem oferi dovezi mai clare că încrucișarea strategică, concentrată pe sănătate, este benefică pentru sănătate, bunăstare și temperament, mai mulți oameni s-ar simți încrezători să adopte astfel de câini, reducând astfel numărul celor cu bot extrem de plat condamnați la suferință.”

Ashleigh Brown, manager științific și de politici în același departament, subliniază:

„Popularitatea continuă a câinilor cu trăsături fizice exagerate – în ciuda problemelor de sănătate bine documentate – rămâne o preocupare majoră pentru RSPCA. Deși studiul arată progrese și majoritatea respondenților recunosc daunele asociate cu brahicefalia, aproape jumătate dintre proprietarii de câini pur-sânge cu bot plat ar lua în considerare să dețină unul în viitor. Mai avem mult de lucru pentru a încuraja oamenii să prioritizeze bunăstarea peste aspect atunci când aleg un animal de companie.”