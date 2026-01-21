CALENDAR EVENIMENTE

Haddaway, gest emoționant pentru câinii vulnerabili. Artistul care a lansat „What Is Love”, prezent la evenimentul „Tocăniță pentru toți Bobiță” de la Adăpostul Speranța

Raluca Alexe 21 ianuarie
afiș Haddaway la evenimentul Tocăniță pentru toți Bobiță sursa foto: Facebook - Adăpostul Speranța

Haddaway, celebrul artist care a lansat hit-ul „What Is Love”, face un gest emoționant pentru câinii vulnerabili de la Adăpostul Speranța și participă la primul eveniment „Tocăniță pentru toți Bobiță” din 2026.

Haddaway, gest pentru câinii vulnerabili de la Adăpostul Speranța

Potrivit unui anunț al adăpostului, starul pop, care apreciază România și iubește animalele, va veni la eveniment pentru a găti, cot la cot cu voluntarii și angajații, mâncare pentru cățeii din padocuri.

„Celebrul artist pop vine la noi, la Tocăniță. Pentru că e un om bun. Pentru că îi pasă. Și pentru că România a devenit una dintre pasiunile lui. Abia așteptăm să cunoaștem o legendă a muzicii.

Dacă vreți și voi să faceți cunoștință cu el, ne bucurăm mereu de ajutor și de voluntari, să știți. Așadar, prima ediție a evenimentului „Tocănița pentru toți Bobiță” din 2026 îl are ca invitat pe Haddaway, starul anilor ’90, care va ajunge la Adăpostul Speranța”, se anunță pe pagina de Facebook a adăpostului.

Haddaway, artist german care a trăit ani buni în SUA, dar și parțial la București, este un mare iubitor de animale, nu doar de muzică. Starul care a lansat hit-ul „What Is Love”, melodia care face furori și acum în cluburi și la festivaluri, are o iubită româncă și chiar o casă în zona de nord a Capitalei. A pus și bazele unei afaceri în domeniul artistic, iar de această dată, pe 1 martie 2026, se va afla în Popești Leordeni pentru a hrăni animalele.

sursa foto: Facebook - Adăpostul Speranța

