Un caz cutremurător a zguduit zona Dezmir, comuna Apahida, din județul Cluj: un câine lup cehoslovac a fost găsit mort, împușcat, după două săptămâni de căutări intense ale stăpânului său. Proprietarul a relatat pentru Clujenii.ro întreaga poveste, descriind cum a încercat să-și salveze animalul și cum a descoperit situația șocantă.

Descoperirea tragică

Bărbatul a căutat câinele în mod continuu, inclusiv cu drona, timp de două săptămâni. Filmarea unui animal mort apărută pe TikTok, despre care se spunea că ar fi un lup, i-a permis să identifice cadavrul: „Mi-am dat seama imediat că e al meu, l-am crescut de pui”, a declarat el. După ce a obținut locația de la persoana care postase filmarea, bărbatul a sunat la 112 și s-a deplasat cu Poliția Animalelor la fața locului.

În pădurea situată la doar câteva sute de metri de case, scenele erau șocante: cadavre de animale și urme de cenușă, semn că acolo ar fi fost făcut un foc. Proprietarul a observat că printre rămășițe se aflau și cranii care păreau de câini sau mistreți și susține că zona ar fi fost folosită pentru a atrage și ucide animale.

Analizele și plângerea penală

Câinele a fost transportat la necropsie, unde s-au identificat plăgi provocate de gloanțe sau alice. „Am făcut tot ce era posibil pentru a preveni tragedia, am anunțat pădurarii din zonă și am trimis poze pentru a nu fi împușcat din greșeală”, a explicat bărbatul. Ulterior, a depus plângere penală la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Cluj, pentru a se face expertiză balistică și pentru a identifica autorul faptei.

Circumstanțele dispariției

Animalul, necastrat și foarte inteligent, ar fi evadat din curte, probabil atras de o cățea. Stăpânul povestește că patrupedul a traversat dealurile, a ocolit oameni și mașini și a fost urmărit de un cioban până a ajuns în pădure.

Reacția autorităților

IPJ Cluj a confirmat, la solicitarea Clujenii.ro, că pe 18 februarie a fost deschis un dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenție și uz de armă fără drept. „Exemplarul canin a fost transportat la USAMV Cluj pentru expertiză, iar autoritățile desfășoară activități pentru identificarea persoanei sau persoanelor implicate și tragerea lor la răspundere penală”, a transmis instituția.