Legătura dintre câini și stăpânii lor este cunoscută în întreaga lume, iar recent, doi câini seniori au demonstrat cât de profundă poate fi această conexiune. Barney și Peanut, doi câini salvați din Yorkshire, au fost surprinși rămânând treji până la miezul nopții, iar motivul lor a emoționat mii de oameni online.

Veghe până la miezul nopții

Videoclipul surprins cu ajutorul unei camere inteligente pentru animale arată cum cei doi câini stau pe patul din dormitorul oaspeților, lângă fereastră, urmărind cu atenție mașinile care trec pe stradă. Treptat, devin mai agitați, semn că simt apropierea stăpânei lor. Spre final, sar de pe pat pentru a o întâmpina pe mama lor, care se întorcea acasă după o tură de noapte, notează Mirror.

Emoție împărtășită pe TikTok

Textul suprapus pe videoclipul postat pe TikTok spunea: “Tu lucrezi până la miezul nopții, tatăl câinilor e deja în pat, dar ei stau treji așteptând-o pe mama.”

În descriere, proprietara a explicat: „Privesc camera la fiecare tură de noapte, întotdeauna stau pe patul din oaspeți pentru mine.” În comentarii, ea a adăugat: „Hashtagul pachetului: niciodată nu se odihnesc până când mama nu e acasă.”

Reacții care topesc inimile

Videoclipul a strâns mii de vizualizări, iar utilizatorii TikTok au fost impresionați:

„Nu e la fel până nu e toată lumea acasă și în siguranță, atunci dorm și ei.”

„Îmi place – câinii sunt minunați.”

„Spuneți-mi că asta nu e iubire adevărată.”

Proprietara a răspuns: „Sunt obsedată de ei, cred că și ei simt la fel.” Alți utilizatori au comentat: „Foarte special”, „M-ai făcut să plâng azi” sau „Îmi topeste inima, cățelul meu e la fel. În aprilie plec în vacanță, abia aștept și în același timp îmi e greu să îl las acasă.”

Dragoste fără limite

Proprietara a mai spus: „Simțim la fel. Acum, cu băieții seniori, nu mai plecăm nicăieri fără ei. Avem o rulotă și conducem ore întregi în loc să luăm avionul, ca să vină și ei cu noi.”

Această poveste emoționantă ne amintește cât de specială este legătura dintre oameni și animalele lor de companie, iar dragostea adevărată nu cunoaște vârstă, nici chiar pentru câinii seniori.