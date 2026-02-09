Un studiu recent realizat de Human Animal Bond Research Institute (HABRI) și Pet Partners arată că vizitele câinilor de terapie pot reduce semnificativ sentimentele de singurătate la adulții internați pentru tratamentul bolilor mintale. Rezultatele provin dintr-un studiu controlat, care indică faptul că prezența unui câine de terapie aduce îmbunătățiri mai rapide în starea de singurătate decât vizitele unei persoane sau îngrijirea standard.

Studiul, publicat în Frontiers in Psychiatry, a fost realizat de Dr. Nancy Gee, director al Centrului pentru Interacțiunea Om-Animal de la Virginia Commonwealth University, împreună cu colegi academici. Este primul studiu de acest fel care analizează impactul specific al vizitelor câinilor de terapie asupra singurătății pacienților psihiatrici internați.

Singurătatea – un risc major pentru sănătate

Singurătatea este asociată cu numeroase riscuri pentru sănătate și contribuie la creșterea mortalității și morbidității persoanelor cu afecțiuni mentale grave. Studiul a implicat 60 de adulți internați pentru boli mintale acute, care au participat la sesiuni zilnice de 20 de minute pe parcursul a trei zile consecutive. Cercetătorii au folosit scale validate pentru a măsura nivelul de singurătate înainte și după fiecare intervenție, notează Dogs Today.

„Rezultatele noastre sugerează că animalele de terapie contribuie într-un mod unic la ameliorarea singurătății, în cazul pacienților cu afecțiuni mentale”, spune Dr. Nancy Gee.

Cum a fost organizat studiul

Participanții au fost împărțiți aleatoriu în trei grupuri:

Tratament standard – îngrijirea obișnuită a spitalului.

Intervenție asistată de animale (AAI) – vizită a unui câine de terapie împreună cu îngrijitorul său.

Control conversațional – vizita îngrijitorului fără câine, alături de tratamentul standard.

Rezultatele au arătat că singurătatea a scăzut semnificativ mai mult în grupul care a primit vizite de la câini de terapie.

De asemenea, participanții care erau proprietari de câini în grupul AAI au experimentat o reducere mai susținută a singurătății, în timp ce ceilalți au avut doar îmbunătățiri pe termen scurt. Acest lucru sugerează că prezența câinelui, nu doar interacțiunea umană, joacă un rol distinct în reducerea singurătății.

„Rezultatele noastre susțin ideea că câinii de terapie pot fi un sprijin important în tratarea problemelor legate de singurătate la pacienții cu afecțiuni mentale, și confirmă potențialul intervențiilor asistate de animale ca terapie complementară”, adaugă Dr. Gee.

Sprijinul cercetătorilor și al organizațiilor

Pet Partners susține că descoperirile se adaugă dovezilor tot mai numeroase privind intervențiile asistate de animale în spitale.

„Suntem încurajați de rezultatele acestui studiu controlat randomizat, care sprijină AAI ca opțiune de tratament suplimentară pentru persoanele internate”, spune C. Annie Peters, președinte și CEO Pet Partners.

Steven Feldman, președinte HABRI, a completat:

„HABRI este mândru să susțină cercetări de înaltă calitate, care respectă standarde etice ridicate pentru oameni și animale. Aceste descoperiri aduc o contribuție valoroasă la înțelegerea beneficiilor AAI în spitale și arată reduceri semnificative ale singurătății într-o populație vulnerabilă.”