Un raport recent al inspectorului general al Departamentului Apărării al SUA arată cum câinii militari au fost găsiți morți în condiții precare de adăpost, iar alte zeci de animale sunt bolnave, rănite sau afectate de stres.

Câinii militari ai SUA, morți în condiții precare de adăpost

Documentul, publicat în februarie 2026, arată că aproximativ patru câini au murit între 2021 și 2023 din cauza condițiilor neadecvate de adăpost și îngrijire. De asemenea, alte zeci de animale au fost afectate de boli diverse, răni suferite în timpul misiunilor sau stres sever, potrivit businessinsider.com.

Potrivit raportului, inspectorii au evaluat 12 facilități canine militare din Statele Unite și au găsit deficiențe majore în 10 dintre ele. Printre ele se numără structuri vechi, probleme de ventilare a spațiilor, expunere la temperaturi extreme, mucegai și curățenie inexistentă.

De exemplu, la baza aeriană din Joint Base San Antonio-Lackland (Texas) — unul dintre principalele centre de dresaj pentru câinii militari — au fost observate multiple cazuri de animale care sufereau de stres extrem, manifestat prin comportamente repetitive, cum ar fi rotirea continuă și rosul vaselor de metal.

Raportul mai arată că multe dintre aceste animale nu primeau timpul minim recomandat de activitate fizică și mentală, respectiv cinic ore pe zi. În schimb, câinii erau duși la plimbări scurte de câteva ori pe săptămână. Acest lucru a contribuit la alterarea stării lor generale de sănătate.

Zeci de animale bolnave, rănite și traumatizate

Pe lângă aceste condiții ce au dus la decese, modul precar de trai din adăposturi au dus la răspândirea bolilor. Stafilococii, paraziții și afecțiunile cutanate au afectat mai multe animale după transferul între facilități, unde procedurile de carantină și igienă au fost insuficiente.

Deși oficialii Forțelor Aeriene au contestat faptul că moartea câinilor ar fi fost direct cauzată de neglijență, ei au recunoscut în raport necesitatea unor îmbunătățiri semnificative: angajări suplimentare de personal, modernizarea adăposturilor și reducerea numărului de câini aflați în perioadă de non-antrenament.

Câinii militari — de cele mai multe ori rase precum ciobănesc german, malinois belgian sau labrador — sunt antrenați pentru misiuni esențiale: detectarea explozibililor, misiuni de securitate sau căutare și salvare. Bunăstarea lor nu este doar o chestiune de etică, ci și una de eficiență operațională.

Iubitorii de animale consideră acest raport un semnal de alarmă privind importanța condițiilor decente, a stimulării mentale și a îngrijirii câinilor, indiferent că sunt animale de companie sau de serviciu.

