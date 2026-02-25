Adăpostul Speranța a relatat o poveste ce arată clar că și cățeii ghinioniști la naștere pot cunoaște adevărata iubire. Micuța Mura, o cățelușă abandonată alături de frații ei, a fost adoptată la distanță, iar atunci viața i s-a schimbat radical, devenind de nerecunoscut.

Mura, micuța adoptată la distanță din Adăpostul Speranța, a devenit de nerecunoscut

Cu toții știm povestea rățuștei cea urâte – a puiului marginalizat pentru că nu arăta ca restul. Este și cazul Murei, o cățelușă abandonată alături de frații ei într-o navetă de bere la marginea unui sat. Blănoșii au fost recuperați și duși în adăpost, unde s-au început promovările pentru adopție. Nimeni nu credea că puiul negricios și speriat va avea o soartă atât de bună.

La scurt timp după ajungerea ei la Adăpostul Speranța, un român din Belgia a văzut-o și a decis pe loc că vrea să fie a lui. A venit special în țară pentru a o lua acasă. Odată ajunsă în căminul lui, Mura s-a transformat, preluând parcă din pasiunile noului său stăpân pentru modă.

„O să vă povestim mai multe despre unii dintre eroii noștri speciali: românii care trăiesc în diaspora, dar adoptă animale din România. Acest domn este doar unul dintre numeroasele exemple: locuiește în Belgia, dar undeva prin vară s-a îndrăgostit de Mura și a venit s-o ia la el acasă.

Negricioasă și speriată, fusese abandonată alături de frații ei la marginea unui sat, într-o navetă de bere. Acum, arată cum o vedeți în poze. Apropo, prietenul nostru din Belgia este sincer pasionat și de fotografie, și de fashion.

Din cât de frumos pozează și în general ce postură impecabilă are, pare că Mura i-a copiat deja pasiunile și iubește ea însăși fotografiile și accesoriile frumoase”, se arată în postarea făcută de Adăpostul Speranța pe pagina de Facebook.

