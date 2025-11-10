Câinii oferă nu doar afecțiune, ci și tinerețe. Un studiu american arată că au un efect biologic incredibil asupra femeilor de peste 40 de ani

Un nou studiu despre câini sugerează că pot încetini îmbătrânirea biologică la femeile de vârstă mijlocie (40-60 de ani). O nouă analiză a veteranelor militare din SUA a constatat că o sesiune de o oră pe săptămână cu câini a îmbunătățit sănătatea celulară generală și a demonstrat beneficii biologice „promițătoare” pentru persoanele care suferă de tulburare de stres post-traumatic (PTSD).

Câinii sunt mai mult decât animale de companie

Cercetarea, condusă de o echipă de oameni de știință de la Universitatea Atlantică din Florida, a analizat 28 de veterane care s-au oferit voluntare să dreseze câini de serviciu, care aveau să fie folosiți ulterior pentru a ajuta soldații răniți, transmite The Independent.

Specialiștii au analizat lungimea telomerilor participantelor pentru a determina viteza lor biologică de îmbătrânire. De asemenea, au înregistrat date din probe de salivă și variabilitatea ritmului cardiac (HRV) și le-au cerut să poarte monitoare.

Persoanele care au luat parte la acest experiment au fost împărțite într-un grup de dresaj pentru câini de serviciu și altul care a vizionat videoclipuri de dresaj pentru câini.

Ce au descoperit cercetătorii americani

Rezultatele au arătat că femeile care au participat la programul de dresaj canin au prezentat o creștere a lungimii telomerilor. Cele care au vizionat videoclipurile au arătat o scădere a lungimii telomerilor, indicând o îmbătrânire accelerată.

Îmbunătățirile sănătății mintale au fost similare în ambele grupuri, în timp ce rezultatele au arătat că dresajul câinilor de serviciu ar putea fi deosebit de benefic pentru oamenii care suferă de stres psihologic sau cu experiență în luptă.

Profesorul Cheryl Krause-Parello, vicepreședinte asociat pentru cercetarea FAU și prim-autoare a studiului, a declarat: „Veteranele au probleme de reintegrare, care sunt adesea trecute cu vederea, iar tratamentele tradiționale pentru PTSD nu le satisfac întotdeauna nevoile”. „Aceste relații oferă siguranță emoțională și stabilitate, fiind deosebit de puternice pentru femei”, a concluzionat studiul.