O zi la frontieră poate fi mai mult decât patrulare și controale – poate fi și o lecție despre prietenie, siguranță și respect pentru animale. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași a demonstrat acest lucru recent, când a răspuns invitației cadrelor didactice de la școala din Horlești, județul Iași.

Câinii polițiști, eroi pentru copii la școala din Horlești

Curtea școlii s-a transformat pentru câteva ore într-un mic poligon de antrenament, iar două cupluri chinologice au devenit „profesorii” copiilor. Nu a fost doar despre exerciții sau demonstrații de agilitate: misiunea a fost să arate celor mici cât de loiali și inteligenți sunt câinii de serviciu.

Copiii au descoperit câteva lecții importante:

Încredere: câinii de serviciu sunt parteneri de nădejde și prieteni devotați;

Siguranță: câinii ajută Poliția de Frontieră să păzească granițele țării și contribuie la protecția comunității.

„Misiunea noastră nu este doar să protejăm, ci și să inspirăm. Uneori, cele mai frumoase povești de la frontieră încep cu o prietenie sinceră între oameni și animale”, au declarat reprezentanții Poliției de Frontieră.

Astfel de întâlniri demonstrează că patrupedele Poliției nu sunt doar „oficiali ai legii”, ci și adevărați eroi pentru cei mici, care pleacă acasă cu amintiri frumoase și cu respect și iubire pentru animale.