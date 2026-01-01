O nouă generație de câini polițiști: Pui de rottweiler, cu nume de gangsteri, sunt antrenați pentru o carieră în forțele de ordine

Doi pui de rottweiler sunt dresați de Poliția din Devon și Cornwall (Marea Britanie) în speranța că vor deveni câini polițiști de uz general. Cățeii au doar 13 săptămâni și au fost botezați Ronnie și Reggie, după celebrii gemeni Kray, gangsteri londonezi notorii ai anilor ’50 și ’60.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

De la nume de gangsteri la apărători ai legii

Paul Glennon, ofițerul de dezvoltare canină al poliției, a explicat că alegerea rasei de rottweiler face parte dintr-o strategie de diversificare, menită să completeze tradiționalul ciobănesc german, rasă folosită de decenii în forțele de ordine. Potrivit acestuia, rottweilerii sunt deja utilizați cu succes de poliția germană, însă nu știe ca alte forțe din Marea Britanie să fi adoptat până acum această rasă.

„Am făcut foarte multe cercetări asupra acestei rase și sunt destul de încântat. Cred că vor avea un mare succes pentru noi”, a declarat Glennon pentru BBC.

Doi pui de rottweiler cu nume de gangsteri sunt antrenați să devină noua generație de câini polițiști

Numele celor doi pui nu a fost ales întâmplător. „Am vrut să alegem un nume care să-i unească și să atragă atenția oamenilor. Acesta a fost principalul motiv”, a explicat ofițerul, adăugând cu umor: „Spre deosebire de gangsterii originali, sperăm că acești căței vor avea de-a face cu răufăcători și îi vor aduce în fața justiției”.

Programul de pregătire al lui Ronnie și Reggie este complex și de durată. Aceștia vor petrece aproximativ 14 luni alături de persoane special desemnate pentru plimbarea și socializarea lor, după care vor fi transferați la dresori profesioniști pentru un curs intensiv de trei luni. Dacă vor trece cu succes toate etapele, cei doi ar putea servi în cadrul poliției până la vârsta de opt ani.

Poliția mizează pe Ronnie și Reggie pentru viitorul misiunilor canine

Glennon a subliniat că, deși ciobănescul german rămâne „câinele preferat” al poliției, această rasă se confruntă tot mai des cu probleme de sănătate. „De aceea încercăm să folosim exemplare din alte rase pentru a suplimenta numărul de ciobănești germani. Avem nevoie de câini care să aibă atât sănătatea, cât și calitățile de lucru pe care le căutăm”, a spus el.

După succesul înregistrat cu schnauzerii uriași, doi dintre aceștia lucrând deja în Plymouth, ideea testării rottweilerilor a venit firesc. Primele semne sunt încurajatoare: Ronnie demonstrează deja „abilități fantastice de urmărire”, potrivit ofițerului.

În prezent, Poliția din Devon și Cornwall dispune de 35 de câini de uz general, pe lângă numeroși câini specializați în diferite misiuni. Reggie, descris de cei care îl plimbă, Mireille și Scott Squires, drept „puțin obraznic, dar foarte drăguț”, pare să cucerească deja inimile celor din jur, în timp ce se pregătește pentru o posibilă carieră în slujba legii.