Vânătoare de animale sălbatice pe străzile din Iași. Primăria ia măsuri urgente pentru siguranța cetățenilor și a animalelor de companie

Primăria Municipiului Iași a semnat un contract cu Asociația de vânătoare Zimbru pentru gestionarea situațiilor în care animalele sălbatice ajung în perimetrul intravilan al orașului. Decizia vine în urma unei hotărâri a Consiliului Local adoptate la finalul anului trecut și are ca scop creșterea siguranței cetățenilor și a animalelor de companie.

Primăria Iași ia măsuri urgente după apariția animalelor sălbatice în cartierele orașului

Contractul, în valoare totală de 10.000 de lei, prevede intervenții pentru recoltarea sau alungarea exemplarelor de faună sălbatică identificate în oraș. Potrivit documentului, pentru capturarea animalelor, municipalitatea va plăti suma de 1.000 de lei, în timp ce intervențiile fără capturare vor costa 750 de lei, scrie presa locală.

Asociația de vânătoare Zimbru are obligația de a răspunde solicitărilor transmise de autoritățile locale într-un termen de 24 de ore. În situații considerate urgente, cum ar fi apariția animalelor sălbatice în apropierea unităților de învățământ, a locurilor de joacă, a piețelor sau a altor spații intens circulate, termenul de intervenție se reduce la 12 ore.

Reprezentanții administrației locale susțin că măsura este preventivă și necesară, în contextul apariției tot mai frecvente a animalelor sălbatice în zonele urbane. Prin acest parteneriat, autoritățile urmăresc gestionarea rapidă și controlată a acestor situații, pentru a proteja atât cetățenii, cât și animalele.

