Luna decembrie este cea mai frumoasă din an pentru cei mai mulți dintre noi. Prietenii, familia, cadourile, mesele îmbelșugate, cu toate contribuie la peisajul feeric al tabloului unei vieți fericite și împlinite. Presiunea socială este mare în aceste zile și mulți ne putem simți copleșiți. Internetul și rețelele contribuie și ele la răspândirea sentimentului perfecțiunii, iar comparațiile și nemulțumirile apar, inevitabil. Dincolo de frustrările ce pot crește, singurătatea este poate cel mai dur sentiment care ne încearcă în această perioadă. Dar există soluții, susțin experții.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Animalele de companie alină singurătatea

”În perioada sărbătorilor, sentimentul de singurătate și nevoia de apartenență și sens se pot accentua pentru noi toți, dar mai ales pentru persoanele care temporar sau de o mai lungă perioadă de timp sunt singure. Cauza acutizării acestor trăiri este factorul cultural (sărbătorile trebuie petrecute cu mult zgomot și petrecere ), presiunea socială (trebuie să ai pe cineva) și economică (trebuie să luăm cadouri). Sunt cauze subtile pe care, la prima vedere, nu le observăm, dar care au un impact consistent asupra stării psihice. Un remediu la îndemână pentru această angoasă este reprezentat de animalele de companie”, a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, psihoterapeutul Cosmin Badea.

Animalele ne dau sens

Asemenea unor copii, animalele de companie au nevoie de îngrijire dar oferă, în același timp, dragoste necondiționată. Simpla lor prezență înseamnă extrem de mult pentru cei ale căror telefoane nu sună și la ale căror uși nu se bate niciodată.

”Câinii, în special, dar și celelalte animale ne pot ajuta să trecem prin perioada sărbătorilor mult mai ușor și cu un sentiment de utilitate și sens. Animalele de companie ne ajută foarte mult să rămânem în prezent și să diminuăm melancolia trecutului și anxietatea viitorului. Ele le impun posesorilor un ritual, de hrană, de satisfacere a nevoilor fizice, ceea ce poate duce la scăderea sentimentului de singurătate și la creșterea celui de apartenență și sens,” mai susține Cosmin Badea.

Îngrijirea animalelor cunoștințelor, o soluție

Cei care nu dețin un animal de companie și nu sunt convinși că sunt pregătiți pentru unul sau dacă într-adevăr îi poate ajuta, au la îndemână mai multe variante, extrem de simple.

”Dacă nu avem un animal de companie și suntem sau ne simțim singuri în această perioadă, recomand împrumutarea unuia sau oferirea de servicii pentru îngrijirea acestuia. Să scoatem la plimbare câinele vecinilor, să ne ducem să hrănim pisica unor prieteni, să ne ducem la rudele plecate pentru a schimba apa peștilor din acvariu. De asemenea putem să mergem la un adăpost de animale și să ajutăm cu diverse sarcini. Orice animal ne poate deveni animal de companie și recompensa pentru implicarea noastră va fi pe măsură,” a mai spus Cosmin Badea.