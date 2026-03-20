Câinii polițiști din Essex au obținut locul întâi la competiția Eastern Region Police Dog Trials, după trei zile de probe intense care au testat capacitățile patrupezilor și ale conducătorilor lor.

Câinii polițiști din Essex, campioni regionali după probe intense

La eveniment au participat echipe din mai multe zone, inclusiv Norfolk, Suffolk, Bedfordshire, Hertfordshire și Cambridgeshire, transformând competiția într-un test regional de top pentru unitățile canine de poliție, potrivit bbc.com.

Câinele polițist PD Khan a fost desemnat campion regional, demonstrând cât de bună este coordonarea cu conductorul său. Alături de colegul său, PD Kylo și stăpânii lor, va reprezenta Essex la etapa națională a competiției din luna mai.

Concursul s-a desfășurat în mai multe locații din Essex și a inclus scenarii complexe, menite să reproducă situații reale din teren: urmăriri, căutări de persoane, exerciții de obediență și intervenții operative. Reprezentanții poliției au subliniat că astfel de teste sunt esențiale pentru menținerea standardelor ridicate în activitatea zilnică a echipelor canine.

„Profesionalismul, reziliența și dedicarea acestor echipe sunt remarcabile. Contribuția lor la siguranța comunităților este de neprețuit”, a declarat Stuart Hooper, șef adjunct al poliției.

Finala regională a avut loc la sediul poliției din Chelmsford și a fost urmărită de oficiali locali, printre care Jennifer Tolhurst și Julie Fosh. Următoarea etapă, National Police Dog Trials, va fi organizată în luna mai de poliția din West Yorkshire, unde cele mai bune echipe din țară se vor confrunta pentru titlul național.

