Câinii și secretul longevității oamenilor. Știința a descoperit noi biomarkeri în sângele patrupedelor care încetinesc ritmul îmbătrânirii

Un studiu amplu efectuat pe câini de companie a descoperit potențiali noi biomarkeri ai îmbătrânirii care ar putea într-o zi să ajute atât animalele, cât și oamenii să trăiască mai mult. Oamenii de știință au căutat mult timp indicatori biologici, cunoscuți sub numele de biomarkeri, ce pot reflecta cu exactitate vârsta biologică reală a unei persoane sau pot semnala potențiale probleme de sănătate înainte ca acestea să apară.

Într-un nou studiu, cercetătorii care lucrează cu câini, un model excelent pentru cercetarea îmbătrânirii, deoarece au în comun o mare parte din structura genetică, bolile și chiar mediile de viață, au descoperit dovezi moleculare care ar putea ajuta la explicarea modului în care se dezvoltă procesul de îmbătrânire atât la animale, cât și la oameni.

Publicat în PubMed, studiul oamenilor de știință de la Centrul de Cercetare a Nutriției Umane Jean Mayer USDA privind Îmbătrânirea (HNRCA) de la Universitatea Tufts, Universitatea din Washington și instituții colaboratoare, a examinat probe de sânge de la aproape 800 de câini care participă la Dog Aging Project, un studiu uriaș despre îmbătrânirea canină. Analiza lor a arătat că aproximativ 40% din moleculele mici prezente în fluxul sanguin al unui câine variază în funcție de vârstă, sugerând că aceste modificări moleculare ar putea conține indicii importante despre modul în care progresează îmbătrânirea.

Îmbătrânirea câinilor și metaboliții neobișnuiți

„Aceste molecule, cunoscute sub numele de metaboliți, sunt practic elementele constitutive ale vieții”, susține Daniel Promislow, om de știință senior și consilier științific la HNRCA și autorul principal al studiului. „Ele servesc ca materii prime pentru formarea proteinelor, ADN-ului și a altor componente celulare și joacă un rol esențial în menținerea celulelor în viață”.

Echipa de cercetare a identificat un grup specific și puțin studiat de metaboliți, cunoscuți sub numele de aminoacizi modificați post-translațional (ptmAA), care au demonstrat o legătură puternică cu îmbătrânirea câinilor de toate rasele, mărimile și sexele.

„Acești metaboliți sunt creați în două moduri în organism”, explică Promislow. „Bacteriile din intestinele noastre pot produce ptmAA pe măsură ce digerăm alimentele sau pot apărea atunci când proteinele se descompun”.

Explicațiile oamenilor de știință

Deși sursa exactă a acestor ptmAA rămâne incertă, studiul indică funcția renală ca factor cheie. Rinichii sunt responsabili de filtrarea produselor secundare ale descompunerii proteinelor din fluxul sanguin. Când cercetătorii au examinat markerii renali în sângele și urina câinilor, au descoperit o acumulare de ptmAA pe măsură ce performanța renală a scăzut. Acest lucru ar putea ajuta la explicarea motivului pentru care unii câini îmbătrânesc mai frumos decât alții și poate oferi, de asemenea, informații valoroase despre procesul de îmbătrânire umană.

Acum, că cercetătorii au comparat câinii tineri și bătrâni pentru a vedea cum diferă chimia sângelui în timp, intenționează să urmărească modificările metaboliților la aceiași câini pe parcursul mai multor ani.

Ce urmează

Oamenii de știință vor căuta să identifice microbii intestinali care s-ar putea schimba în abundență odată cu vârsta și ar putea influența ptmAA-urile. De asemenea, sunt interesați să utilizeze datele furnizate de proprietari pentru a determina dacă modificările masei musculare – un fenomen comun atât la câinii în vârstă, cât și la oameni – sunt legate de acești ptmAA.

Prin utilizarea datelor longitudinale provenite din numeroase măsurători moleculare diferite, cercetătorii își propun să înțeleagă dacă acești biomarkeri urmăresc cu adevărat ritmul îmbătrânirii și prezic starea de sănătate sau longevitatea viitoare și să studieze dacă potențialele tratamente anti-îmbătrânire modifică acești biomarkeri. Echipa speră, de asemenea, să compare aceste tipare cu modul în care metaboliții se modifică la oameni.

„Avem o oportunitate extraordinară de a înțelege cauzele și consecințele îmbătrânirii și de a descoperi modalități de a ne asigura că ambele specii se bucură de cea mai sănătoasă traiectorie de îmbătrânire posibilă”, spune Promislow.