Câinii simt stresul oamenilor și asta îi întristează. Noile cercetări confirmă că sunt mai empatici decât ne-am fi imaginat

Oamenii și câinii conviețuiesc de milenii, fapt care a modelat nu doar comportamentele animalelor, ci și abilitățile emoționale. Antropologii și geneticienii estimează că relația noastră apropiată datează de aproximativ 30.000 de ani. În tot acest timp, câinii au învățat să ne citească emoțiile, bazându-se pe limbajul corpului, tonul vocii și, mai recent confirmat, pe miros.

Câinii reacționează la stresul oamenilor

Studiile anterioare arătaseră deja că patrupedele pot identifica mirosul stresului în transpirația umană. Însă noua cercetare realizată de Universitatea din Bristol adaugă un element surprinzător: câinii nu doar detectează stresul, ci reacționează emoțional la acesta.

Pentru noul studiu, publicat în Scientific Reports și citat de Live Science, oamenii de știință de la Universitatea din Bristol, Anglia, au recrutat 18 câini de diferite rase împreună cu stăpânii lor. 11 voluntari care nu erau familiarizați cu câinii au fost supuși mai întâi unui test stresant, ce includea vorbitul în public și rezolvarea unor calcule matematice sub presiune. Transpirația lor a fost colectată, apoi, după un exercițiu simplu, au fost prelevate noi mostre. Câinii au fost puși să miroasă mostrele, iar reacțiile lor – analizate.

Cum s-a realizat experimentul

Câinii participanți au fost împărțiți în trei grupuri și au mirosit mostre de transpirație de la unul dintre cei trei voluntari. Înainte de a face acest lucru, animalele au fost antrenate să știe dacă un bol cu ​​mâncare dintr-un anumit loc conține o recompensă sau nu. În timpul testării, bolurile care nu conțineau o recompensă au fost uneori plasate într-unul dintre cele trei locații „ambigue”. Când câinii au mirosit mostra de la un voluntar stresat, comparativ cu mirosul unei cârpe fără probă, au fost mai puțin predispuși să se apropie de bolul aflat într-unul dintre locațiile ambigue, ceea ce sugerează că au crezut că acest bol nu conține o recompensă, susține Zoe Parr-Cortes, autoarea principală a studiului.

„De mii de ani, câinii au învățat să trăiască cu noi, iar o mare parte din evoluția lor a fost alături de noi. Atât oamenii, cât și câinii sunt animale sociale și există o contagiune emoțională între noi”, spune ea. „Faptul că putem simți stresul de la un alt membru al haitei a fost probabil benefic, deoarece i-a alertat cu privire la o amenințare pe care un alt membru al grupului o detectase deja”.

Mirosul stresului schimbă comportamentul patrupedelor

Katherine A. Houpt, profesor emerit la Universitatea Cornell, consideră că stresul perceput prin miros ar putea influența nu doar dispoziția, ci și apetitul câinilor. În momentul în care oamenii sunt stresați, apetitul lor scade, iar la câini ar putea apărea un efect similar. În loc să fie mai puțin inteligenți sau mai fricoși, câinii își pierd interesul pentru hrană când simt tensiunea stăpânilor.

„S-ar putea să nu le modifice procesul decizional, ci mai degrabă să le schimbe motivația pentru mâncare”, spune ea. „Are sens, deoarece atunci când ești foarte stresat, nu ești la fel de interesat de ciocolată”. Această cercetare, adaugă Houpt, arată că, pe lângă indiciile vizuale și verbale, câinii au empatie bazată pe miros. Iar atunci când ești stresat, acest lucru s-ar putea traduce în comportamente pe care câinele tău nu le manifestă în mod normal.

Dacă un nivel redus de stres are impact vizibil asupra câinilor, cum ar reacționa aceștia la situații mult mai grave, precum pierderea locului de muncă, o boală a stăpânului sau un dezastru natural? Ar putea câinii să devină un „barometru emoțional” al stării oamenilor? Cercetătorii cred că da, iar viitoarele studii ar putea să confirme acest lucru.