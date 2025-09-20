Rase de câini admise la vânătoare în România: reguli, sfaturi și greșeli de evitat. Cum dresezi câinele să vâneze păsări și animale mici

Vânătoarea este una dintre cele mai vechi activități ale oamenilor, iar câinii au fost, de mii de ani, cei mai de încredere parteneri ai vânătorilor. Dovezi arheologice arată că, încă din civilizațiile egiptene, grecești și romane, patrupedele erau folosite pentru a urmări și chiar captura prada. În Europa medievală, vânătoarea era o activitate rezervată nobililor și regilor, iar câinii de vânătoare erau considerați simboluri ale prestigiului social. Cu timpul, rolul câinilor a devenit divers, iar rasele au fost selecționate pentru anumite tipuri de vânătoare: de păsări, de iepuri, de mistreți sau chiar de prădători mari.

Abilitățile câinilor de vânătoare

Unul dintre cele mai mari avantaje ale câinilor este simțul olfactiv excepțional. Ei pot detecta mirosuri invizibile pentru om, descoperind animale ascunse sau camuflate. În plus, au un auz foarte fin și o rezistență fizică impresionantă, fiind capabili să alerge sau să înoate ore întregi. De asemenea, câinii au o contribuție majoră la eficiența partidelor de vânătoare, dar și la siguranța vânătorilor, avertizând asupra pericolelor din mediu.

Parteneriatul dintre om și câine

Relația vânătorului cu câinele său nu se bazează doar pe instinct, ci și pe încredere, comunicare și spirit de echipă. Prin dresaj și antrenament constant, câinii învață să răspundă la comenzi și să colaboreze eficient cu stăpânul lor. În plus, dincolo de rolul lor practic, câinii oferă și companie emoțională, iar timpul petrecut împreună în natură întărește legătura dintre om și animal, scrie Astrus.lt.

Cele mai populare rase de câini de vânătoare

De-a lungul timpului au apărut rase specializate pentru anumite tipuri de vânătoare:

Retrieverii (Labrador, Golden) – excelenți pentru recuperarea păsărilor de apă, datorită aptitudinilor de înot și a blănii impermeabile.

Setterii și Prepelicarii – foarte buni la vânătoarea de păsări de câmp, datorită comportamentului lor de „înghețare” când detectează prada.

Beagle, Bloodhound, Coonhound – specializați în urmărirea mirosurilor pe distanțe mari, ideali pentru iepuri și căprioare.

Terrierii – curajoși și agili, potriviți pentru vânarea animalelor de vizuină, precum vulpi sau marmote.

Rasele admise la vânătoare în România

În România, vânătoarea cu câini este reglementată prin Ordinul nr. 536/2009, care stabilește rasele acceptate. Printre acestea se numără:

Prepelicarii (pontatori și scotocitori): Pointer, Setter, Brac, Vizsla, Epagneul Breton, Cocker Spaniel, Springer Spaniel.

Gonitorii: Copoi ardelenesc, Beagle, Airedale Terrier, Basset Hound, Fox Terrier, Teckel, Jagd Terrier.

Limieri și retrieveri: Bloodhound, Labrador Retriever, Golden Retriever.

Cum se dresează un câine de vânătoare

Un câine bine antrenat poate crește rata de succes a unei partide de vânătoare cu peste 60%. Dresajul este necesar nu doar pentru eficiență, ci și pentru siguranța câinelui și buna desfășurare a activității. Instinctul natural de pradă trebuie canalizat și redirecționat, astfel încât patrupedul să învețe să-și folosească energia și abilitățile în favoarea vânătorului, notează Libertatea.

Sfaturi practice pentru dresaj

Evitarea factorilor declanșatori: câinele nu trebuie expus la situații în care să-și urmeze instinctele necontrolat.

Antrenament într-un mediu controlat: curtea și un centru specializat de dresaj sunt cele mai potrivite locuri.

Concentrează-te pe redirecționare: nu poți anula instinctul de vânătoare, dar îl poți canaliza către comportamente dorite.

Folosește comenzi clare și recompense: „La mine”, „Stai”, „Lasă” sunt esențiale pentru control.

Ține câinele în lesă: până când răspunde impecabil la chemare, libertatea trebuie limitată, potrivit Alldogsunleashed.

Oferă-i oportunități pozitive: după finalizarea dresajului de bază, cursurile și activitățile sportive întăresc relația și valorifică instinctele câinelui.