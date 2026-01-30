ADOPTII

Campanie emoționantă de adopție la adăpostul de câini din Reșița. Adopți un câine și primești în dar un tablou pictat de artista plastică Marina Donca

un caine intr-un adapost Sursa Foto: Ilona Andrei

Adopția unui cățel este începutul unei povești de iubire necondiționată. La Adăpostul public de câini din Reșița, adopția vine acum și cu un dar special: un tablou oferit de pictorița Marina Donca pentru fiecare familie care alege să ofere un cămin unui câine fără stăpân.

Campanie specială de adopție la Adăpostul public de câini din Reșița

Inițiativa aparține Marinei Donca, artist plastic și iubitoare de animale, care îmbină arta cu empatia, transformând fiecare adopție într-un nou început „colorat”.

Printre sufletele care așteaptă o familie iubitoare se află Freya, o cățelușă de aproximativ 2 ani, sufletistă la fel ca pata albă de pe pieptul ei.
Salvată de pe stradă, patrupeda a trecut printr-un început greu, însă a rămas blândă, afectuoasă și dornică de apropierea oamenilor.

În prezent, Freya se află în siguranță la Adăpostul public de câini din Reșița, dar are neviue de un cămin unde să se simtă iubită și protejată, scrie presa locală.

Motivele pentru care să adopți un câine din adăpost

  • salvezi un suflet și îi oferi o viață demnă;
  • primești afecțiune necondiționată;
  • te bucuri de un tablou cadou, oferit de un artist local;
  • contribui la reducerea abandonului animalelor.

Sursa Foto: Ilona Andrei

Camelia Petrescu este parte din echipa editorială PetsCats.ro, implicată direct în crearea și coordonarea de conținut. Articolele sale pun accent pe povești reale despre salvare, adopție și vindecare a animalelor, având un impact emoțional puternic asupra cititorilor.

