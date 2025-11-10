Căsuţe construite pentru pisicile comunitare din Ploieşti vor fi amplasate în mai multe zone ale oraşului în cadrul programului “Codiţe Cozy”, o iniţiativă a municipalităţii şi a societăţii Servicii de Gospodărire Urbană (SGU) Ploieşti, transmite Agerpres.

Trei căsuţe pilot pentru pisicile fără stăpân – începutul unui proiect de suflet

Directorul SGU, Dragoş Măchiţescu, a declarat luni, pentru Agerpres, că iniţial vor fi montate trei astfel de căsuţe, iar ulterior proiectul va fi extins în funcţie de solicitările asociaţiilor de proprietari.

Căsuţele sunt realizate în regie proprie, în atelierele Servicii de Gospodărire Urbană, iar costul per bucată, care include proiectul tehnic, execuţia şi montajul, este de circa 5.110 de lei.

“Până la sfârşitul anului, vom monta trei căsuţe pilot în locaţiile pe care le-am identificat noi, iar ulterior proiectul va fi extins în funcţie de solicitările asociaţiilor de proprietari. (…) Cel târziu săptămâna viitoare va fi montată prima”, a afirmat sursa citată.

Conducerea SGU cere sprijinul cetăţenilor pentru identificarea zonelor în care se află un număr semnificativ de pisici fără stăpân.

“Pentru a asigura eficienţa acestui demers, solicităm sprijinul cetăţenilor în identificarea locaţiilor din oraş unde prezenţa pisicilor comunitare este semnificativă, iar montarea acestor adăposturi s-ar dovedi oportună. Invităm, de asemenea, asociaţiile de locatari să transmită propuneri în acest sens, contribuind astfel la o mai bună cartografiere a zonelor vizate”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a societăţii.