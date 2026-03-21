Doi căţei care au căzut într-o conductă de canalizare îngustă şi lungă au fost salvaţi, sâmbătă, de pompierii din Deva, care au apelat la tehnologia modernă pe care o au în dotare, folosită în intervenţii de căutare-salvare persoane şi animale din medii ostile vieţii, în special de sub dărâmături, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

“Astăzi, pompierii deveni ne-au arătat, încă o dată, ce înseamnă profesionalismul dublat de o inimă uriaşă. Doi căţeluşi au căzut într-o conductă de canalizare îngustă (doar 30 de centimetri diametru) şi lungă de peste 10 metri. Pentru a le afla poziţia exactă din conducta subterană, salvatorii au apelat la tehnologia modernă pe care o au în dotare, folosită în intervenţii de căutare-salvare persoane şi animale din medii ostile vieţii, în special de sub dărâmături. Intervenţia a fost una complicată, mai ales pentru vârsta fragedă a căţeluşilor, ceea ce i-a făcut extrem de vulnerabili”, a transmis, sâmbătă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara.

Potrivit comunicatului postat pe pagina de Facebook a ISU Hunedoara, unul dintre căţeluşi a avut nevoie de resuscitare pentru a fi readus la viaţă. “Ambii puiuţi sunt acum în siguranţă, iar salvatorii noştri au fost vizibil emoţionaţi că au reuşit să schimbe, în bine, destinul a două suflete nevinovate”, a arătat sursa citată.

Echipa de intervenţie de la ISU Hunedoara – Detaşamentul Deva, dar şi un reprezentant al asociaţiei “Peregrinus”, care a sprijinit acţiunea de salvare, au primit mulţumiri din partea proprietarilor, care au asistat la intervenţie.

