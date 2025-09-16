Cățeii la locul de muncă, noua terapie anti-burnout. Ce se întâmplă când angajații își petrec pauza de prânz în compania animalelor

Pentru mulți angajați de birou, pauza de prânz înseamnă un sandviș rapid și câteva minute de scroll pe rețelele sociale. Însă, la Birmingham Business Park din Solihull, rutina a fost înlocuită de o activitate mult mai relaxantă: sesiuni de terapie cu căței. În locul ecranelor și al tastelor, oamenii au parte de 20 de minute de joacă, mângâieri și îmbrățișări cu Bulldogi francezi jucăuși.

Terapie canină pentru angajați

Sesiunile, organizate de compania Puppy Yoga London, vor să ajute angajații să se deconecteze de la stresul zilnic și să își reîncarce bateriile prin contactul direct cu animalele.

„Prezența câinilor este foarte benefică din punct de vedere mental. Nu toată lumea are șansa de a fi în preajma lor, iar aceste momente chiar schimbă starea de spirit”, a declarat Crystal Lake, reprezentanta companiei, potrivit BBC.

Beneficii și pentru oameni, și pentru căței

Terapia este benefică și pentru animale. În cazul cățeilor încă aflați la crescători, interacțiunile periodice cu oamenii sunt esențiale pentru procesul de socializare. Joaca, hrănirea și interacțiunea le dezvoltă încrederea și îi pregătesc pentru viitoarele familii adoptive. Fiecare sesiune include pături și jucării de pluș, precum și pauze dedicate odihnei cățeilor.

Angajații susțin că stresul dispare în câteva minute

Ali Duffield, una dintre participante, a povestit că a avut o dimineață tensionată la birou, dar totul s-a schimbat în momentul în care a intrat în contact cu cățeii.

„Când ești cu animalele, ele te destresează întotdeauna. Sunt pur și simplu uimitoare și fac ca totul să merite”, a spus ea.

Pentru Duffield, prezența câinilor este o terapie instantanee, un motiv să zâmbească și să se relaxeze. Un sentiment similar a avut și Aimee Carnwath, o altă angajată: „Este atât de relaxant și plăcut să-ți iei puțin timp din ziua de lucru pentru a fi cu cățeii. Îți schimbă complet energia”.

Inițiative precum aceasta pun în evidență o tendință tot mai puternică în lumea corporativă: accentul pe sănătatea mentală și pe crearea unui mediu de lucru prietenos. În loc să fie doar o pauză simplă, interacțiunea cu cățeii devine un instrument real de reducere a stresului și de îmbunătățire a moralului colectiv.

Activitatea de la Birmingham Business Park s-a desfășurat pe tot parcursul zilei, iar rezultatele au fost vizibile imediat. Angajații s-au întors la birouri cu zâmbetul pe buze, mai relaxați și mai productivi.

„Este minunat să le deschizi oamenilor accesul la lumea canină, astfel încât să nu fie atât de înfricoșător pentru ei”, a concluzionat Crystal Lake.