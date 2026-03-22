Un cățel a fost salvat sâmbătă, 21 martie, de pompieri din calea unui incendiu puternic izbucnit în satul Brătuleni, comuna Miroslava, județul Iași, în jurul orei 12:00.

Pompierii au salvat un cățel rătăcit și sufocat de fum

Potrivit ISU Iași, pompierii militari de la Detașamentul 1 Iași au ajuns la fața locului, unde flăcările cuprinseseră deja o locuință și o anexă gospodărească, extinzându-se pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. Focul a afectat și o cantitate mare de furaje, estimată la circa 10 tone, existând risc de propagare.

Intervenție amplă pentru limitarea incendiului

Pentru a gestiona rapid situația, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu încă o autospecială de stingere cu apă și spumă și cinci pompieri militari, pe lângă cele două autospeciale și echipajul de prim ajutor calificat mobilizate inițial. Ulterior, intervenția s-a concentrat asupra spațiului de depozitare a furajelor, unde incendiul s-a manifestat cu degajări mari de fum și pericol de extindere.

Pagube însemnate și risc major de propagare

„În urma incendiului au fost afectate șapte încăperi ale locuinței, fiind distruse uși, ferestre, mobilier, produse electrocasnice, acte de proprietate și de identitate, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, scule electrice, precum și o magazie de lemne cu suprafața de aproximativ 15 metri pătrați.

De asemenea, au ars acoperișul locuinței și al anexelor pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, precum și depozitul de furaje, în cantitate de aproximativ 15 tone. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost reprezentată de jarul și scânteile căzute din sistemul de încălzire, pe fondul observării târzii a incendiului. Pe timpul intervenției, pompierii au acționat nu doar pentru stingerea incendiului, ci și pentru salvarea bunurilor și a vieților aflate în pericol. Astfel, prin intervenția promptă, au fost salvate bunurile din trei încăperi și acoperișul aferent acestora”, au precizat reprezentanții ISU Iași.

Moment emoționant: salvarea cățelușului din zona focarului

În timpul misiunii, în apropierea incendiului, salvatorii au descoperit un cățeluș dezorientat, afectat de fumul dens. Animalul a fost scos din zona de pericol și tratat.

„Un moment deosebit al intervenției a fost salvarea unui cățeluș surprins în apropierea focarului, speriat și afectat de fumul dens. Pompierii au intervenit rapid, l-au scos din zona de pericol și i-au acordat îngrijiri, demonstrând încă o dată că misiunea lor înseamnă protejarea fiecărei vieți, indiferent de natură. Gestul lor reflectă empatia și devotamentul față de comunitate, față de animale și față de bunurile cetățenilor”, au explicat autoritățile.