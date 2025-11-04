Miercuri, 5 noiembrie, de la ora 15:00, Asociația Dreptate pentru Animale organizează un protest în fața secției de poliție unde lucrează angajații de la Biroul pentru Protecția Animalelor (BPA), cei care au instrumentat pentru prima dată cazul cățelușei Katya, bătută de fostul proprietar.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Inițial, polițiștii care s-au ocupat de dosar — un caz ce a stârnit revoltă în rândul iubitorilor de animale — i-au aplicat abuzatorului o amendă contravențională de 2.000 de lei, care, dacă era plătită în termen, s-ar fi redus la doar 500 de lei. În urma reacției publice și a presiunii din partea iubitorilor de animale, a fost deschis un dosar penal în cazul micuței Katya, lovită în cap de fostul proprietar de 14 ori.

Protest pentru cățelușa Katya, în București

Asociația Dreptate pentru Animale a solicitat aviz pentru protest la Primăria Capitalei, iar evenimentul a fost aprobat.

“Durerea nu face diferențe.

Miercuri, 5 noiembrie, între orele 15:00 și 18:00, vă așteptăm alături de noi, în fața sediului Serviciului de Protecția Animalelor București, la un protest pașnic prin care vrem să transmitem autorităților că abuzurile asupra animalelor sunt la fel de grave ca abuzurile asupra oamenilor.

Animalele simt durerea la fel ca noi. Micuța Katya a fost lovită în cap de 14 ori, iar fostul ei proprietar a primit doar o amendă contravențională.

Pentru Katya și pentru toate celelalte animale abuzate, noi suntem aici.

Semnați în continuare petiția „Tragerea la răspundere a polițiștilor care nu au salvat-o pe Katya” pe https://totulpentruanimale.com/petitions.

Până acum s-au strâns peste 5.000 de semnături, care vor fi atașate memoriului pe care Dreptate pentru Animale îl va depune la registratura instituției.” — scriu pe Facebook reprezentanții Dreptate pentru Animale.