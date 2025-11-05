În plin conflict din Ucraina, animalele abandonate primesc sprijin vital. Crucea Roșie Ucraineană împreună cu organizația internațională Humane World for Animals oferă hrană, adăpost și îngrijire pentru animalele din regiunile aflate în linia întâi.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Crucea Roșie Ucraineană și Humane World for Animals sprijină animalele din război

„Crucea Roșie Ucraineană continuă să ajute familiile cu animale de companie care au fost nevoite să-și părăsească locuințele din cauza războiului. Mulțumită parteneriatului nostru cu Humane World for Animals, susținem și adăposturile pentru animale care au grijă de animalele abandonate, în special în zonele de conflict”, a transmis organizația pe Facebook.

Ajutor concret în regiunea Sumy

Aceasta marchează a doua tranșă de ajutor pentru adăpostul din Sumy, care găzduiește peste 200 de animale de toate vârstele. Hrană, îngrijire medicală și un mediu sigur sunt oferite animalelor abandonate, multe fiind salvate de voluntari din satele bombardate de armata rusă, notează Interfax-Ukraine.

Solidaritate și compasiune pentru animalele părăsite

Acțiunile Crucii Roșii și ale Humane World for Animals arată că, chiar și în timpul războiului, animalele nu sunt uitate. Sprijinul oferit le oferă șansa la o viață mai bună și demonstrează puterea solidarității în fața crizei.