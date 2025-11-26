„Zootropolis 2” și-a făcut debutul mondial la Londra, într-o atmosferă care a topit inimile tuturor: pe lângă actori și fani, la eveniment au participat și cățeluși adorabili, unii cu fundițe colorate, alții așezați cuminți pe scaunele de cinema, pregătiți parcă să urmărească filmul lor preferat. Covorul roșu s-a transformat astfel într-o mini-paradă a prieteniei dintre oameni și animale, perfectă pentru universul Zootropolis.

Mascotele personajelor Judy Hopps și Nick Wilde au pozat cu publicul și chiar cu patrupedele prezente, transformând premiera într-o sărbătoare a bucuriei și a diversității, exact valorile pe care franciza le promovează.

La noi, premiera a avut loc aseară, la Cinema City din Afi Cotroceni, într-o atmosferă la fel de caldă, cu multe zâmbete și cu nerăbdarea fanilor de a se reîntâlni cu personajele lor preferate. Chiar dacă patrupedele nu au avut loc pe scaunele de cinema din România, energia publicului a fost la fel de vibrantă, semn că „Zootropolis” continuă să fie una dintre cele mai iubite lumi animate.

„Prietenia între animăluțe devine puterea exemplului și pentru noi, bipezii și bipedele, și mai ales un “te iubesc” care trebuie prins, când e spus cu curaj, ca să fie un an mai drăgăstos. Căutați-l cu grijă. N-o să vă pară rău”, a declarat pentru PetsCats.ro Irina-Margareta Nistor.

Filmul îi readuce în prim-plan pe Judy Hopps și Nick Wilde, care se confruntă cu un nou mister și cu o conspirație ce zguduie echilibrul orașului lor. Cu umor, culoare și mesaje despre respect și conviețuire, „Zootropolis 2” rămâne o alegere perfectă pentru familii și iubitorii de animație.