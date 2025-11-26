PLAY

Cățelușii vedetă strălucesc pe covorul roșu la premiera Zootropolis 2. Irina-Margareta Nistor: ,,Prietenia între animăluțe devine puterea exemplului și pentru noi” (FOTO)

Corina Priceputu 26 noiembrie 0 comentarii
Cățel pe scaun într-o sală de cinema Sursa foto: Instagram / cineforumromania

„Zootropolis 2” și-a făcut debutul mondial la Londra, într-o atmosferă care a topit inimile tuturor: pe lângă actori și fani, la eveniment au participat și cățeluși adorabili, unii cu fundițe colorate, alții așezați cuminți pe scaunele de cinema, pregătiți parcă să urmărească filmul lor preferat. Covorul roșu s-a transformat astfel într-o mini-paradă a prieteniei dintre oameni și animale, perfectă pentru universul Zootropolis.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Mascotele personajelor Judy Hopps și Nick Wilde au pozat cu publicul și chiar cu patrupedele prezente, transformând premiera într-o sărbătoare a bucuriei și a diversității, exact valorile pe care franciza le promovează.

La noi, premiera a avut loc aseară, la Cinema City din Afi Cotroceni, într-o atmosferă la fel de caldă, cu multe zâmbete și cu nerăbdarea fanilor de a se reîntâlni cu personajele lor preferate. Chiar dacă patrupedele nu au avut loc pe scaunele de cinema din România, energia publicului a fost la fel de vibrantă, semn că „Zootropolis” continuă să fie una dintre cele mai iubite lumi animate.

Prietenia între animăluțe devine puterea exemplului și pentru noi, bipezii și bipedele, și mai ales un “te iubesc” care trebuie prins, când e spus cu curaj, ca să fie un an mai drăgăstos. Căutați-l cu grijă. N-o să vă pară rău”, a declarat pentru PetsCats.ro Irina-Margareta Nistor.

Afiș film Zootropolis 2
Sursa foto: Alex Damian

Filmul îi readuce în prim-plan pe Judy Hopps și Nick Wilde, care se confruntă cu un nou mister și cu o conspirație ce zguduie echilibrul orașului lor. Cu umor, culoare și mesaje despre respect și conviețuire, „Zootropolis 2” rămâne o alegere perfectă pentru familii și iubitorii de animație.

  • Corina Priceputu este jurnalistă și povestitoare din fire. A lucrat câțiva ani în televiziune, dar inima ei a fost mereu acolo unde sunt animalele, în privirea lor sinceră, în micile lecții de iubire necondiționată pe care le oferă în fiecare zi.

    Are trei câini năzdrăvani și o pisicuță pe nume Ritz, care a intrat în viața ei într-un moment de pierdere profundă. Era o pisică adultă, sălbatică, pe care a adoptat-o după ce tatăl ei a plecat dintre noi. Nu știa atunci câtă vindecare și lumină poate aduce un suflet blănos. S-au obișnuit una cu cealaltă încet, dar astăzi dragostea ei e profundă, ca o mângâiere pentru suflet.

    Scrie pentru că vrea să dea mai departe poveștile care se nasc în fiecare zi în prezența animalelor de companie. Crede că într-o lume tot mai grăbită, ele ne învață să fim blânzi, prezenți și adevărați. Dacă ai ajuns aici, poate și tu iubești animalele așa cum le iubește ea. Bine ai venit în colțul ei de lume.

    Vezi toate articolele
,

By Corina Priceputu

Corina Priceputu este jurnalistă și povestitoare din fire. A lucrat câțiva ani în televiziune, dar inima ei a fost mereu acolo unde sunt animalele, în privirea lor sinceră, în micile lecții de iubire necondiționată pe care le oferă în fiecare zi. Are trei câini năzdrăvani și o pisicuță pe nume Ritz, care a intrat în viața ei într-un moment de pierdere profundă. Era o pisică adultă, sălbatică, pe care a adoptat-o după ce tatăl ei a plecat dintre noi. Nu știa atunci câtă vindecare și lumină poate aduce un suflet blănos. S-au obișnuit una cu cealaltă încet, dar astăzi dragostea ei e profundă, ca o mângâiere pentru suflet. Scrie pentru că vrea să dea mai departe poveștile care se nasc în fiecare zi în prezența animalelor de companie. Crede că într-o lume tot mai grăbită, ele ne învață să fim blânzi, prezenți și adevărați. Dacă ai ajuns aici, poate și tu iubești animalele așa cum le iubește ea. Bine ai venit în colțul ei de lume.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *