Povestea lui Maru, câinele care a apărut în peste 1.000 de locații pe Google Maps. Coada lui prietenoasă, ghid turistic pentru iubitorii de peisaje

În Coreea de Sud, un câine Golden Retriever a devenit o vedetă neașteptată a internetului după ce a apărut în peste 1000 de locații pe Google Maps. Când fotograful de Street View a ajuns pe un drum liniștit, patrupedul străin l-a întâmpinat, dând din coadă, și a decis să-l urmeze peste tot.

Jukdo, situată în apropierea insulei mai mari, Ulleungdo, a ajuns cunoscută atât în ​​rândul turiștilor, cât și al localnicilor, datorită unui golden retriever. Cățelușul adorabil a apărut în peste 1.000 de fotografii pe Google Maps, scrie greenmemag.

Câinele care a devenit ghid turistic

La fiecare câțiva pași, camera l-a surprins din nou. Uneori mergea lângă mașină. Alteori poza chiar în fața ei sau se uita mândru la cameră, ca și cum ar fi ghidat un oaspete prin cartierul său. Când imaginile au fost postate pe internet, oamenii și-au dat seama că erau martorii unui tur amuzant și emoționant condus de un câine foarte devotat.

Localnicii au dezvăluit că Maru era prietenos cu toată lumea și iubea atenția, așa că nu este de mirare că l-a tratat pe fotograful Google ca pe un bun prieten. Ceea ce trebuia să fie o simplă sesiune de cartografiere s-a transformat într-o poveste foto emoționantă despre companie, curiozitate și un…câine.

Cățelușul a apărut în Jukdo, o mică insulă cunoscută odinioară sub numele de Stânca Boussole și un loc popular pentru turiștii care vor să admire priveliștile de pe malul mării, câmpurile și stâncile sale. Cu o lungime de doar 0,75 km și o lățime de 0,5 km, este atât de mică și intimă încât a fost ocupată doar de trei membri ai aceleiași familii în 2004.

Postate imaginile pe rețelele sociale, un utilizator a spus că știe legenda lui Maru, „câinele ghid neoficial” al insulei: „Maru era foarte prietenos cu turiștii și localnicii”. O altă persoană a fost de acord: „Îi plăceau în special plimbările cu străinii”. Un alt internaut a spus: „Vreau ca Google să mă îndrume acum doar prin intermediul unui golden retriever”.

Maru a murit în 2021

Totuși, această poveste emoționantă a avut un sfârșit trist. Un utilizator de Reddit a întrebat pe platformă dacă Maru a murit, după ce fusese văzut pe Google Maps cu ani în urmă: „O poveste de acum 7 ani. În memoria lui Maru. Pe insula Jukdo, Coreea de Sud, Maru a preluat rolul unui câine ghid neoficial, conducând un fotograf Google Maps într-o călătorie surprinsă în peste 1.000 de imagini”.

O altă persoană a confirmat că, din păcate, „Maru a decedat în 2021”. Altcineva a fost de acord: „Da, am citit din presa coreeană. Câinele era din Coreea și locuia în Jukdo, în Marea de Est, cu familia lui”.

Acum, toată lumea își amintește cu drag de Maru pentru că îi îndruma pe vizitatori pe drumul lor prin insulă. Ziarele coreene i-au adus un omagiu, descriindu-l ca fiind un câine extrem de sociabil și afectuos”.