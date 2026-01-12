Caz neobișnuit raportat la 112. O bufniță refugiată în bucătăria unui apartament din Botoșani, eliberată de jandarmi

Jandarmii din Botoșani au fost sesizați în weekend prin apel la 112 de un localnic după ce o bufniță i-a intrat în bucătărie prin sistemul de ventilație. Pasărea a fost recuperată în siguranță și eliberată în aer liber, potrivit presei locale.

O bufniță a ales bucătăria unui botoșănean drept adăpost de weekend

Incidentul s-a petrecut sâmbătă seara, a precizat Jandarmeria Botoșani. Autoritățile locale au anunțat că pasărea ar fi intrat în bucătărie printr-o țeavă de ventilație, cel mai probabil fiind atrasă de căldura locuinței în căutarea unui adăpost.

După ce a intrat în bucătărie, bufnița s-a așezat pe mobilier fără să fie agresivă. Jandarmii sosiți la fața locului au prins pasărea și, după ce au evaluat-o și au constat că nu avea răni, au eliberat-o afară.

„Recomandăm persoanelor care se confruntă cu astfel de situații, de pătrundere a animalelor sălbatice în casă, să solicite în cel mai scurt timp sprijinul autorităților pentru a fi evitate situații neplăcute atât pentru oameni, cât și pentru animalele sau păsările aflate în căutare de hrană sau adăpost”, au explicat autoritățile.

